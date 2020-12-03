الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة.
حيث تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وحذرت الهيئة في بيان لها من استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، مشيرة إلى احتمالية تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
ونوه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
وقال التقرير: فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
وكان موقع طقس العرب توقع استمرار تأثّر العديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة اليوم الخميس وحتى يوم الجُمعة، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
وتُشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكُل حُزم من السُحب الماطرة ذات الشدة المُتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولًا إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحيانًا، وربما تترافق بزخات من البرد على فترات وفق ما ذكر موقع طقس العرب.
فيما اشارت هيئة الأرصاد السعودية في وقت سابق إلى توقعها استمرار الحالة الماطرة من غد الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.
وتوقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة القادمة إلى يوم الأحد.
وتشمل الحالة مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف.
ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المبكر ووسائل التواصل.