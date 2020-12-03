ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية في عدة مناطق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:37 ص
الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية
Advertisements
محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة.

حيث تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وحذرت الهيئة في بيان لها من استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، مشيرة إلى احتمالية تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ونوه التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وقال التقرير: فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وكان موقع طقس العرب توقع استمرار تأثّر العديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سُقيا بشدة مُتفاوتة اليوم الخميس وحتى يوم الجُمعة، مع سيطرة درجات حرارة أقل من معدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وتُشير آخر التوقعات إلى استمرار تشكُل حُزم من السُحب الماطرة ذات الشدة المُتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية "جازان وعسير والباحة والطائف" وصولًا إلى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحيانًا، وربما تترافق بزخات من البرد على فترات وفق ما ذكر موقع طقس العرب. 

فيما اشارت هيئة الأرصاد السعودية في وقت سابق إلى توقعها استمرار الحالة الماطرة من غد الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.

وتوقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم الجمعة القادمة إلى يوم الأحد. 

وتشمل الحالة مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف.

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المبكر ووسائل التواصل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر من طقس الغد

أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان تلك المناطق

إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة السعودي

شاهد.. مكة تغرق في مياه الأمطار

من الجمعة إلى الأحد.. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس

ترشيحاتنا

منى زكي لـ منة شلبي: لقائي بها أكثر ما أسعدني في مهرجان القاهرة.. فيديو

إبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقا في أفريقيا ولا كأس مصر.. ومخسرناش كورة

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

خطر يهدد مليار شخص حول العالم.. تفاصيل

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها

للمرة الثالثة.. استمرار لغز الكتلة المعدنية بعد اختفائها وظهورها في مكان جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بيجو 404.. تحفة كلاسيكية من زمن آخر.. صور

مجرد رقم.. نجمات فوق الخمسين يتنافسن على أجمل فستان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة

مريضة تصاب بـ هلاوس بعد تناول وجبة سوشي فاسدة.. وهذا ما اكتشفه الأطباء في معدتها