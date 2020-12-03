صباح البلد يحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت الإعلامية لميس سلامة إن 3 ديسمبر يصادف اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، معقبة: هما ذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأكملت "سلامة" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ذوي القدرات الخاصة لديهم ما يميزهم عن الآخرين، حيث إن كل شخص منهم ستجده متميزا في شيء وناجحا في مجالات مختلفة.

وشددت على أن ذوي الاحتياجات الخاصة يحققون إنجازات وبطولات كثيرة للغاية، معقبة: كل يوم بيثبتوا أنهم على قدر كبير من الإرادة، ويعطونا دروس في القدرة والقوة.

وتابعت: هما بيتحدوا أي ظروف وأزمات عشان يحققوا أحلامهم ويثبتوا أن أي حد يقدر يكمل أي حاجة من خلال الإصرار والعزيمة





أعلن الاحتفاء باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3/47 .





والهدف من هذا اليوم تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حسب ما نص عليه الموقع الرسمي للأمم المتحدة.





وتقول الأمم المتحدة إن اتفاقية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة — التي اعتمدت في عام 2006 — دفعت قدما بحقوق أولئك الأشخاص ورفاههم في إطار تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وغيره من إطر الأعمال الدولية.





ماذا حققت مصر في دعم ذوي الإعاقة؟

ينص الدستور المصري في المادة (81) من باب الحقوق والحريات على أنه "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".





وتماشيا مع أحكام الدستور اهتمت الجهات المعنية بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع، تنفيذا للمادة 81 من الدستور المصري.





دمجت وزارة التربية والتعليم ٥٩ ألفا و٣٥٠ طالبا وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في ١٢٦٠٠ مدرسة للتعليم العام والفني، ليكون عدد طلاب الدمج في مصر من أكبر النسب على مستوى العالم، حسب تصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقي.





رحمة خالد.. أول مذيعة من متلازمة داون

رحمة خالد حسين سباحة وبطلة بارالمبية مصرية، درست بمدرسة الألسن للسياحة والفنادق، قسم خدمات سياحية، وهي أول مذيعة من متلازمة داون تظهر على الفضائيات مصرية.





أصيبت بمتلازمة داون، إلا أنها تجاوزت هذه المنحة مع والدتها أخصائية التخاطب أمل عطيفة، فبدأت رحمة تدريبات تنمية المهارت والإدرك وجلسات التخاطب وتنمية المهارات الحركية لمدة ثلاث سنوات، إلى أن تم إدخالها مع الأسوياء في مدرسة عادية، مع بعض التركيز والاهتمام من إدارة المدرسة والمدرسين.





اتجهت بعد ذلك إلى النادي في سن الثامنة من عمرها، وكانت أول بطولة لها عام 2009، حين تأهلت لتمثيل مصر في بطولة الألعاب الأقليمية التاسعة، التي أُقيمت في سوريا، وحصلت على أربع ميداليات: 2 ذهب 1 فضة و1 برونزية، وفي عامي 2010 و2011، حصلت على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد، وبطولة الجمهورية عام 2010.





دعم ذوي الإعاقة في منتدى شباب العالم

خلال منتدى الشباب عن عام 2018، استضافت إدارة المنتدى فنانين من ذوي الإعاقة في مسرح شباب العالم لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.





كما خصصت مصر عام 2018 الماضي عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي «مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية» التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على «مواقع إلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية» للجهات الحكومية باستقلالية تامة، والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر.





المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

كما أعلن السيسي عن إنشاء «المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة» كأول مركز من نوعه في أفريقيا، والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب، وإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة» وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية، فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وأفريقيا.









تعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة

تواصل مصر التزامها بتعيين نسبة الـ 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكلف رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين الـ 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الحكومية.





مبادرة حياة

كانت وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت مع بداية العام الجاري مبادرة "حياة" لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة، وذلك فى إطار العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء فى تقديم مساعدات الدعم النقدى شهريًا أو فرص العمل.

وأكدت فرح سعيد، "أن ذوي الهمم بيثبتوا كل يوم أنهم أد أي مسؤولية وتحدي".