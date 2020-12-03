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أخبار العالم

المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى مليون و133 ألفا و613 حالة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى مليون و133 ألفا و613 حالة، وذلك عقب تسجيل 11 ألفا و251 حالة إصابة جديدة.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/ أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 107 آلاف و565 حالة، وذلك عقب تسجيل 800 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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