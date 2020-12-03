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ديني

الأوقاف: تواصل أعمال تطهير وتعقيم المساجد في جميع المحافظات

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
اعمال التعقيم مستمرة
اعمال التعقيم مستمرة بالمساجد
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عبد الرحمن محمد
أكدالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن كافة العاملين بالوزارة يواصلون أعمالهم الموسعة في تعقيم وتطهير المساجد في جميع المساجد بكافة المديريات تحت رعاية وبتوجيه من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة غدا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس القطاع الديني، في تصريحات اليوم إن العاملين بالوزارة يواصلون حملة النظافة الموسعة والتطهير والتعقيم لبيوت الله تحت شعار الاهتمام ببيوت الله معنى ومبنى تعظيما لشعائر الله.

وأوضح أن الجميع يشارك في حملة الأوقاف سواء من العاملين أو غيرهم من عمار بيوت الله عن طريق المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أن الجميع يعمل ويشارك في الحملة بجد وإخلاص يقينا بأن المساجد أحب البقاع إلى الله (عز وجل) والاعتناء بنظافتها من صالح الأعمال، حيث قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) ويقول النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا" والوزارة لا تدخر جهدًا في تهيئة بيوت الله (عز وجل) لاستقبال عمارها.

يشار إلى أن وزارة الأوقاف حذرت -في بيان سابق- جميع العاملين بها والمتعاملين معها بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، وجميع المصلين من عدم الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأكد وزير الأوقاف أهمية التزام جميع رواد المساجد والعاملين بالوزارة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقررها الجهات الصحية المختصة، وأهمها الحرص على مسافات التباعد الاجتماعي، والبعد عن جميع مظاهر التزاحم، والالتزام بارتداء بالكمامة في جميع التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات وغيرها.

وحذرت الوزارة من  أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة.

وشددت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.
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