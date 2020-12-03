فحص 3724 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.





ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر نوفمبر 2020 م بإجراء الفحص لـ (1987) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (1737) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

اقرأ أيضا:

مهلة 15 يوما.. محافظ الشرقية: إرسال خطابات للمواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم





وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، مؤكدًا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.





وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بجولات مكوكية بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من إلتزام المحال بمواعيد غلق المحال التجارية التي قررها رئيس مجلس الوزراء، والتي بدأ تطبيقها الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الإنضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع إنتشار فيروس كورونا.





كما أصدر محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني للتأكد من مواعيد غلق المحلات التجارية والورش والكافيهات والمولات شتاءا بدءا من الساعة ١٠ مساءا وحتى الساعه٧ صباحا، والتأكد من التزام أصحاب تلك المحلات بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.





وأضاف المحافظ أنه شنت الأجهزة التنفيذية والأمنيه حملات علي المحال التجارية والورش والكافيهات والمولات بمراكز "الزقازيق / بلبيس/ ديرب نجم / فاقوس/ القرين/ مشتول السوق/ الحسينية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





يذكر أن مواعيد تنظيم فتح وغلق المحال التجارية طبقا لقرار وزير التنمية المحلية كالآتي..





المادة الأولى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفًا" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفًا" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".





فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء.





ووفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.