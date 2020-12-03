بعد تصريحات السيسي.. فرج عامر يطالب بالتنسيق الدولي لازدهار لبنان مجددا

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين.
وأكد عامر، خلال البيان الصادر له، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ليست وليدة اللحظة وإنما تكتسب طابع وأهمية خاصة لكل من البلدين لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائما على تقوية علاقات البلدين حيث يولى لها أهمية كبرى تمثلت فى السعي الدائم لحل الأزمة الليبية التي نتجت عن انفجار مأرف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقوف مصر على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية، مؤكدا على أهمية التنسيق الدولي الذي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلى خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي، فضلا عن تعزيز أمن واستقرار البلاد ليعود مزدهرًا كما كان.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك مساء امس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اعرب خلال كلمته بأن المؤتمر يمثل رسالة دعم جديدة للبنان من الدول الصديقة ويؤكد علي الرغبة في العمل المشترك لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره ليعود مزدهرًا كما كان.
كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد بادرت منذ اللحظة الأولي لوقوع فاجعة بيروت، انطلاقًا من مسئولياتها إزاء أشقائها العرب، بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان وذلك من خلال جسر جوي وآخر بحري لنقل مساعدات إنسانية وغذائية ضخمة لتعويض لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية، حيث جاء هذا الدعم ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يوميًا للبنانيين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة.
كما نوه السيد الرئيس إلى أن جهود مصر امتدت إلى مشاركة المؤسسات الدينية في تقديم الدعم للبنان، حيث قدم كل من الأزهر الشريف والكنائس المصرية عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية المتنوعة، كما تم إرسال مساعدات نوعية للمساهمة في جهود إعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار.