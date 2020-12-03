بعد تصريحات السيسي.. فرج عامر يطالب بالتنسيق الدولي لازدهار لبنان مجددا

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، مؤكدا على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين.





وأكد عامر، خلال البيان الصادر له، على أن العلاقات المصرية اللبنانية ليست وليدة اللحظة وإنما تكتسب طابع وأهمية خاصة لكل من البلدين لما يجمع بينهما من تاريخ مشترك على المستويين الشعبي والرسمي، لافتا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائما على تقوية علاقات البلدين حيث يولى لها أهمية كبرى تمثلت فى السعي الدائم لحل الأزمة الليبية التي نتجت عن انفجار مأرف.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى وقوف مصر على مسافة واحدة من كل القوى السياسية اللبنانية، مؤكدا على أهمية التنسيق الدولي الذي يضمن وصول جميع مواطني البلاد إلى خدمات طبية والتعليم والتأمين الاجتماعي، فضلا عن تعزيز أمن واستقرار البلاد ليعود مزدهرًا كما كان.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك مساء امس عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولي في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسي والاقتصادي والإنساني، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني.





‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اعرب خلال كلمته بأن المؤتمر يمثل رسالة دعم جديدة للبنان من الدول الصديقة ويؤكد علي الرغبة في العمل المشترك لدعم لبنان وشعبه وتعزيز أمنه واستقراره ليعود مزدهرًا كما كان.





‎كما أشار الرئيس إلى أن مصر قد بادرت منذ اللحظة الأولي لوقوع فاجعة بيروت، انطلاقًا من مسئولياتها إزاء أشقائها العرب، بتقديم كافة أشكال العون والمساعدات للبنان وذلك من خلال جسر جوي وآخر بحري لنقل مساعدات إنسانية وغذائية ضخمة لتعويض لبنان عما فقده من مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الضرورية، حيث جاء هذا الدعم ليتكامل مع جهود المستشفى المصري الميداني ببيروت والذي يقدم الخدمات الطبية يوميًا للبنانيين، حيث استقبل منذ افتتاحه أكثر من 80 ألف حالة.



