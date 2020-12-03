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أخبار العالم

سوق أردوغان الخاص.. داود أوغلو يتهم الرئيس التركي بالخيانة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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شريف سيد
اتهم رئيس حزب المستقبل التركي المعارض رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالخيانة. 

وقال داود أوغلو في تسجيل له، إن أردوغان خان الأمانة وذلك عقب بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، وذلك من أجل إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار، حيث طالبه بالعودة إلى رشده. 

وأضاف داود أوغلو وفق ما نقلته صحيفة زمان: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليست البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء". 

وتابع: "لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، وقال لا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة. فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون". 

وفي اتهام واضح لأردوغان بالخيانة صرح قائلا: "يا خاين، إذا أعطيت الأمان لشخص، فإنك ستحاسبه عليها، أليس كذلك؟". 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد باع 10% من بورصة اسطنبول إلى قطر، أثناء الزيارة الأخيرة لتميم بن حمد إلى أنقرة، وذلك في محاولة لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار. 
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