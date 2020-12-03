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ديني

"علوم الأزهر" بأسيوط تجري أول عملية صيد من المزرعة السمكية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
المزرعة السمكية
المزرعة السمكية
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محمد شحتة
شهد الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط بجولة تفقدية للمزرعة السمكية بفرع الجامعة بأسيوط، يرافقه الدكتور محمود محروس فراج، والدكتور أحمد السيد، والدكتور أحمد حسام، استخراج عينة من الأسماك لمعرفة حالتها وأحجام الأسماك، وذلك تمهيدا للحصاد وطرح إنتاجها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة. 

وأوضح الدكتور محمود محروس، أن أسماك هذه المزرعة تتغذى على أعلاف عالية الجودة، مع الاهتمام بجودة المياه للحصول على أسماك نظيفة ذات جودة عالية، ويجري حاليا  التجهيز لباكورة الإنتاج لأسماك المزرعة، مع الأولوية في الشراء من منسوبي الجامعة، 

كما أشاد  عميد الكلية بدعم واهتمام الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، للمزرعة السمكية ووحدة الاستزراع السمكية "الأكوابونيك"، وعلى توفير جميع سبل الدعم من أجل استمرار نجاح مشروع المزارع السمكية والعمل على مضاعفة إنتاجها لإتاحة تلك الإنتاجية لمنسوبي فرع الجامعة بأسيوط بأسعار أقل عن نظيرها بالسوق الخارجي .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السيد بدري، أن هذه المزرعة تعد إضافة جيدة  لفرع الجامعة بأسيوط، ونأمل في التوسع في هذا المجال واستزراع أنواع مختلفة، ذات جودة عالية.

وبالتعاون مع معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط، ينظم مكتب العلاقات العامة والإعلام بكلية الزراعة بأسيوط جامعة الأزهر الندوة العلمية العامة الثانية تحت عنوان:  "تقنيات البيولوجيا الجزيئية " وذلك يوم الأحد الساعة 11 صباحا الموافق 13 ديسمبر 2020.

يحاضر في الندوة الدكتورة أسماء عبدالناصر حسين، عميد معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط.
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