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أخبار البلد

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ سنة 1999 في جميع المناطق

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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صدى البلد
أعلنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة  السعيد ، انخفاض  معدل الفقر لأول مرة منذ سنة 1999 في جميع المناطق . 

وقالت الوزيرة، إن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية ، وهي الأكبر من نوعها ، مشيرة إلى التعاون مع كافة شركاء التنمية والقطاع الخاص ، وتدعمها في خطتها الإرادة السياسية . 

وتابعت :" نعمل على الاستثمار في الخصائص السكانية مثل الاستثمار في التعليم ، مضيفة : " 

ومن جهته، قال " رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أن هناك تراجع نسب الفقر وارتفاع متوسط الإنفاق السنوي للأسر مع زيادة متوسط الدخل . 


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