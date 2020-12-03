"الشباب والرياضة" تنفذ ورش تدريبية حرفية للفتيات بالوادي الجديد "صور"

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى مجموعة ورش تدريبية حرفية في الصناعات التراثية للفتيات للمرحلة العمرية من 18 حتى 35 سنة بمركزى شباب القصر والجديدة بمحافظة الوادي الجديد.





يأتي ذلك ضمن حزمة الأنشطة والفعاليات والتدريبات الحرفية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية؛ حتى يتسنّى تقديم كل الخدمات لجميع فئات الشباب لا سيما في المحافظات الحدودية.





وفى سياق متصل، تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب ورش تنمية المهارات الحياتية "مهارة التواصل الفعال" ضمن فعاليات برنامج "مشواري" المنفذ بالتعاون مع ومنظمة اليونيسيف، وذلك بمركز شباب الرياض بمحافظة الدقهلية، وكلية شريعة وقانون جامعة الأزهر بمحافظة الغربية.





وأوضح وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تقديم مجموعة متنوعة من المشروعات والبرامج للنشء والشباب في مختلف محافظات الجمهورية في ضوء تنمية مهاراتهم، وتطوير قدراتهم في شتى المجالات؛ تحقيقًا لأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة.