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التعبئة والإحصاء: 857 جنيها متوسط قيمة خط الفقر للفرد في الشهر

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة هبة الليثى مستشار رئيس الجهاز للتعبئة والإحصاء، إن الأسر الذى حجمها من 1 إلى 7 أفراد نسبة الفقر فيها 7% وتزيد مع زيادة عدد أفراد الأسرة، لافتة إلى أن التعليم الجيد وسيلة فعالة لمكافحة الفقر، مؤكدة أن حوالى ثلث الأفراد الأميين من الفقراء بينما 0.9% من المتعلمين من الفقراء.

وأضافت الدكتورة هبة الليثى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد، أن الفقراء يتم توجيه الدعم المادى المطلوب لهم من خلال التعرف عليهم باستخدام مسح الدخل والإنفاق وتستخدمه وزارة التضامن الاجتماعى فى برنامج تكافل وكرامة، موضحة أن أفقر شريحة تحصل على 33.3% من دعم تكافل وكرامة، بينما الشرائح الغنية تحصل على نسبة لا تذكر من برنامج تكافل وكرامة.

أعلنت هبة الليثي مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول متوسط قيمة خط الفقر للفرد في الشهر بمصر لعام 2019-2020 إلى 857 جنيهًا.

وأكدت الليثي، أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1932 جنيهًا حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها ، موضحة أن الأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج إلى 3218 جنيهًا حتى تستطيع الوفاء باحتياجاتها.
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