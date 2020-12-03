أخبار التكنولوجيا.. ثغرة خطيرة بـ هواتف آيفون يتحكم بها الهاكرز عن طريق الواي فاي.. وكيف يمكنك تغيير اسم صفحتك على Facebook

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
تختبر خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok ميزة جديدة ستسمح لمستخدميها بتسجيل مقاطع فيديو أطول من الحد المسموح به حاليا، وذلك في محاولة واضحة من الشركة الصينية لمنافسة يوتيوب YouTube.
تستعد شركة أوبو Oppo، العالمية لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة ضمن الفئة المتوسطة تحت اسم Reno5، والتي من المقرر الإعلان عنها رسميا في 10 ديسمبر الجاري، وفي نفس الوقت تعمل الشركة الصينية أيضًا على تطوير هواتفها الذكية الرائدة التالية، والتي من المقرر أن تصل إلى الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل.
قامت شركة أبل Apple الأمريكية، بتصحيح ثغرة أمنية خطيرة في وقت سابق من هذا العام، وتكمن الثغرة التي تم اكتشافها في شهر مايو الماضي في الإصدار 13.5، من نظام التشغيل iOS، والتي تسمح للمهاجمين بالتحكم الكامل في أي هاتف آيفو iPhone عن طريق اتصال الواي Wi-Fi.
فى كثير من الأحيان يرغب بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك Facebook، بتغيير الصفحات التي يديرونها عبر المنصة وقد يرجع لذلك لعدة أسباب منها اكتشاف اسما أفضل للصفحة أو تغيير النشاط الخاص بها، إلا أن البعض لا يعرف الخطوات الفعلية للقيام بذلك.
كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة ريدمي نوت 9 خلال الأسبوع الماضي، وتضم التشكيلى الجديدة ثلاثة طرازات هي Redmi Note 9 5G ، و Redmi Note 9 Pro 5G ، و Redmi Note 9 4G ، والتي تم طرحها بالأسواق بعد أشهر من إطلاق مجموعة أجهزة تحمل نفس الاسم ولكن بدون تقنية الـ 5G .