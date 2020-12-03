أخبار التكنولوجيا.. ثغرة خطيرة بـ هواتف آيفون يتحكم بها الهاكرز عن طريق الواي فاي.. وكيف يمكنك تغيير اسم صفحتك على Facebook

فى كثير من الأحيان يرغب بعض مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، بتغيير الصفحات التي يديرونها عبر المنصة وقد يرجع لذلك لعدة أسباب منها اكتشاف اسما أفضل للصفحة أو تغيير النشاط الخاص بها، إلا أن البعض لا يعرف الخطوات الفعلية للقيام بذلك.