مجلس الوزراء: الأجور وصلت إلى 334 مليارا حاليا.. ومفيش عيل بييجى برزقه.. وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد فقرهم.. فيديو

رئيس الوزراء:

تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة يجعل مصر من أفضل دول العالم

نعمل على تعويض سنوات الإهمال في الريف المصري

5 ملايين فرصة عمل وفرتها الدولة فى المشروعات القومية

لولا الدعم لزادت نسبة الفقر 10 نقاط.. و جائحة كورونا عطلت تحسنا في الأرقام أكبر









قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة استطاعت كبح جماح التضخم، حيث إنه فى عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية لزيادة الأجور وتمت زيادتها من 80 مليارا قبل 2011 ووصلت إلى 334 مليارا فى الوقت الراهن، مؤكدًا أنه نتيجة الظروف الاقتصادية لم يكن هناك زيادة فى الأجور ويقابلها انخفاض فى التضخم، منوهًا إلى أن المواطن يشعر بتحسن حقيقي فى دخله فى الوقت الراهن، مضيفًا أن بحث الدخل والإنفاق نقطة ارتكاز وأساس تعتمد عليه الدولة في خططتها، لرفع مستوى جودة الحياة للأسر، وتخفيض معدلات الفقر، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة هو ضبط الزيادة السكانية.









وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المشروعات القومية التي تنفذهها الدولة خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية خلقت 5 ملايين فرصة عمل، مضيفًا أنه لولا هذه المشروعات لارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير.









قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مما يساعد متخذي القرار في عملهم، مضيفًا نعى ان مستوى التعليم مرتبط بمستوى الفقر.









وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن البحوث أشارت إلى أن ريف الوجه القبلى بالرغم من كل المشروعات التى تتم فى الوقت الحالى لتعويض عقود الإهمال التى كانت تحدث فى الوقت المالى لتخفيض معدلات الفقر فى تلك المناطق، ووجه الشكر لأعضاء الحكومة على الجهد المبذول.









وأشار إلى أن هدف كل مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها الحكومة هدفها تحسين مستوى معيشة الفرد، لافتا إلى أنهم يعملون أن مصر تكون في مقدمة دول العالم بحلول 2030.









قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعتمد على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مما يساعد متخذي القرار في عملهم، مضيفًا: "نعى أن مستوى التعليم مرتبط بمستوى الفقر".









وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن البحوث أشارت إلى أن ريف الوجه القبلى بالرغم من كل المشروعات التى تتم فى الوقت الحالى لتعويض عقود الإهمال التى كانت تحدث فى الوقت المالى لتخفيض معدلات الفقر فى تلك المناطق، ووجه الشكر لأعضاء الحكومة على الجهد المبذول.









وأشار إلى أن هدف كل مشروعات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفذها الحكومة هدفها تحسين مستوى معيشة الفرد، لافتا إلى أنهم يعلمون أن مصر تكون في مقدمة دول العالم بحلول 2030.









وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعي تمامًا أن التحدي الحقيقي للعشر سنوات القادمة هو كيفية ضبط الزيادة السكانية وتخفيض معدلات الزيادة.











وقال مدبولي، خلال كلمته المذاعة اليوم، الخميس: "إننا نسعى لتقليل نسب الفقر في مصر، ونعمل للقضاء على الفكرة التي تثار لدى العديد من الأسر البسيطة وهى أن الطفل بييجي برزقه".









وأضاف أن النتائج تدل على أنه كلما زاد عدد الأسرة يزيد الفقر بصورة كبيرة جدًا، منوهًا إلى أن "كل طفل له احتياجاته ومصاريفه، ونحن كدولة وحكومة نضع برنامجا كاملا للتخلص من هذا الموضوع".









وأوضح أن أثر التعليم واضح، فكلما زاد مستوى التعليم قل مستوى الفقر، لذلك نسعى للرفع من جودة التعليم وفى حجم المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى متوسط استهلاك الأسر، وهو تأثير للدعم المباشر الذى تقوم الدولة بتقديمه في كل النواحي.









وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر والتقدير لجميع العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك لتوفيرهم البيانات والإحصائيات الاجتماعية أو الاقتصادية.





وأكد أن البيانات التي يقدمها الجهاز تساعد على التخطيط الجيد للدولة، معقبا: "الدولة أصبحت تعتمد اعتمادا كليا على أرقام ومؤشرات بيانات جهاز لتعبئة والإحصاء، والتي لها دور كبير، خاصة في مجالات التنمية".