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حوادث

ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على أهالى الشرقية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا وهمى للنصب على المواطنين بالشرقية.
  
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة الشرقية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية ، وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وفى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى ، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه ، وعُثر على (عدد من ملفات القيد بالأكاديمية وإستمارات وإقرارات إلتحاق بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر تحصيل رسوم - إستمارات تأمين صحى لموظفى وطلاب الأكاديمية خالية البيانات – كتب لمناهج خاصة بالمجالات الطبية – لوحة إعلانية تحمل إسم الأكاديمية وأقسام الدراسة) ، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصة فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما النصب والإحتيال على المواطنين.

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