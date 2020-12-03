أصاب ضابطا وأمين شرطة بسيارته.. تأجيل محاكمة عامل اقتحم كمينا لـ9 ديسمبر

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل اقتحم كمين مرور شبرا وأصاب ضابط وأمين شرطة بسيارته لجلسة 9 ديسمبر.









و كشف قرار الإحالة قيام المتهم "ن. م"، 30 سنة - عامل" باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هما النقيب محمد عبد الحكيم وأمين الشرطة عماد صبري، من وحدة مرور شبرا، وذلك لحملهما بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما ألا وهو ضبطه متلبسا بالجريمة وذلك بأن قام بصدمهما بسيارة قيادته حال قيامهما بملاحقته فأحدث بهما الإصابات ولم يبلغ بذلك مقصده.







