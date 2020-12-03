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أخبار العالم

مقتل 2800 جندى.. اذربيجان تكشف عن خسائرها العسكرية في الحرب مع أرمينيا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:38 م
اذربيجان تكشف عن
اذربيجان تكشف عن خسائرها العسكرية في الحرب مع أرمينيا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت أذربيجان يوم الخميس أن قرابة 2800 من جنودها قتلوا في معاركها الأخيرة حول ناجورنو كاراباخ، وهي أول تفاصيل تنشرها عن خسائر عسكرية في أسابيع من الاشتباكات مع القوات الأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع في باكو، في بيان لها، إن "2783 جنديا من القوات المسلحة الأذربيجانية قتلوا في الحرب في قرة باغ"، مضيفة أن 100 جندي آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت الوزارة في بيانها أن العمل جار لتحديد هوية 103 من العسكريين عن طريق تحليل الحمض النووي، مشيرة إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف عليهم وإبلاغ أسرهم. 

وتابعت: "يعالج حاليا في المستشفيات 1.245 جندي أذربيجاني.

ولم تكشف أذربيجان حتى الآن عن أي خسائر عسكرية لها في الصراع الذي اندلع في 27 سبتمبر وتوقف في 10 نوفمبر نتيجة اتفاق سلام بوساطة روسية أدى إلى وقف إطلاق النار.

وقد تم تسليم مساحات شاسعة من الأراضي في ناجورنو كاراباخ التي كان يسيطر عليها الأرمن العرقيون في السابق إلى أذربيجان، التي استولت قواتها على أراض بما في ذلك المناطق التي فقدتها باكو في حرب سابقة في التسعينيات.

ولم تكشف أرمينيا بعد عن العدد النهائي للقتلى في صفوف جيشها ، لكن مسؤولًا بوزارة الصحة أكد في 14 نوفمبر أن 2317 جنديًا قتلوا.
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