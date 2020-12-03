"القومية للأنفاق": مترو أبو قير سينقل 1.5 مليون راكب يوميا "فيديو"

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع تحويل قطار «أبو قير» بالإسكندرية لمترو أنفاق، مشيرًا إلى أن مترو «أبوقير» كان من المحاور المهمة جدًا في المحافظة، بعدما أصبحت الطاقة الاستيعابية لقطار «أبوقير» لا تكفي متطلباتها.
وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن الدولة فكرت في تحويل هذا الخط إلى مترو ذي كثافة عالية: «سنحدث هذا الخط ولن يكون سكك حديدية، لكنه سيتحول إلى مترو، وسنبدأ رفع كفاءة المسار، وهو يبدأ من أبو قير وينتهي ببرج العرب بكامل مراحله».
وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق، إلى أنه "يبلغ طول المرحلة الأولى نحو 20 كم وتنتهي في محطة مصر بالإسكندرية، وبالتالي كان قرار مجلس الوزراء إلى خط بعد دراسة طويلة، وهو ما سيحدث طفرة بمنظومة النقل، إذ تبلغ كثافته نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، أي أنه قد ينقل من مليون إلى مليون ونصف راكب يوميًا، والعربات ستكون حديثة ومكيفة وزمن التقاطر سيتراوح ما بين دقيقتين إلى دقيقتين ونص وخلال الربع الأول من العام المقبل سنبدأ العمل فيه وسننتهي منه خلال 4 سنوات".
فيما علق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، في وقت سابق على قرار الحكومة باعتبار المرحلة الأولى لمترو «أبو قير» من أعمال المنفعة العامة، قائلا: «إن جميع مشروعات المنفعة العامة إذا تعارضت مع الملكية الخاصة يتم التعويض وفقا للقانون».
وأضاف السجيني ": " القرار يحتاج التمويل اللازم والحكومة تنوي تنفيذ تطوير ترام الرمل أيضا فضلا عن تعويض المواطنين".
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا باعتبار مشروع المرحلة الأولى لمترو أبو قير الذى سيتم تنفيذه فى ذات مسار خط سكك حديد أبو قير الاسكندرية فى المسافة من أبو قير شرقا وحتى محطة مصر بالاسكندرية بجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أصدر قرار باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور ديروط العلوى على النيل فى المسافة من طريق القاهرة / أسوان الزراعى الغربى حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي من أعمال المنفعة العامة.