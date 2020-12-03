"القومية للأنفاق": مترو أبو قير سينقل 1.5 مليون راكب يوميا "فيديو"

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع تحويل قطار «أبو قير» بالإسكندرية لمترو أنفاق، مشيرًا إلى أن مترو «أبوقير» كان من المحاور المهمة جدًا في المحافظة، بعدما أصبحت الطاقة الاستيعابية لقطار «أبوقير» لا تكفي متطلباتها.





وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن الدولة فكرت في تحويل هذا الخط إلى مترو ذي كثافة عالية: «سنحدث هذا الخط ولن يكون سكك حديدية، لكنه سيتحول إلى مترو، وسنبدأ رفع كفاءة المسار، وهو يبدأ من أبو قير وينتهي ببرج العرب بكامل مراحله».





وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو أنفاق، إلى أنه "يبلغ طول المرحلة الأولى نحو 20 كم وتنتهي في محطة مصر بالإسكندرية، وبالتالي كان قرار مجلس الوزراء إلى خط بعد دراسة طويلة، وهو ما سيحدث طفرة بمنظومة النقل، إذ تبلغ كثافته نحو 60 ألف راكب في الساعة بالاتجاه الواحد، أي أنه قد ينقل من مليون إلى مليون ونصف راكب يوميًا، والعربات ستكون حديثة ومكيفة وزمن التقاطر سيتراوح ما بين دقيقتين إلى دقيقتين ونص وخلال الربع الأول من العام المقبل سنبدأ العمل فيه وسننتهي منه خلال 4 سنوات".



