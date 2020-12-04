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برلمان

اتفاقية الحوكمة الاقتصاية.. تعرف على أجندة اقتصادية البرلمان الأسبوع المقبل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع الاحد المقبل، لمناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية  والولايات المتحدة الامريكية بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة و الموقعة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.

ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الخطة و الموازنة و التضامن الاجتماعي و لجنة العلاقات الخارجية 

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة. 

وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، أول نوفمبر  على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

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