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أخبار العالم

التشيك تعتزم فتح مكتب دبلوماسي لها فى القدس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:02 م
التشيك تعتزم فتح
التشيك تعتزم فتح مكتب دبلوماسي لها في القدس
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سمر صالح
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، إن جمهورية التشيك ستفتتح مكتبًا دبلوماسيًا لها في مدينة القدس.
 
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، أضاف أشكنازي، قائلًا: "تحدثت للتو مع زميلي وزير الخارجية التشيكي وهنأته على قراره فتح مكتب دبلوماسي رسمي في القدس. وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. صداقة قوية وشراكة استراتيجية بيننا"، وفق تعبيره.
 
وكانت جمهورية التشيك، قد افتتحت في إسرائيل عام 2018، "البيت التشيكي"، وهو عبارة عن مكتب في سينما تيك القدس، يعقد فيه الدبلوماسيون التشيك اجتماعاتهم ولكن ليس لها صفة دبلوماسية رسمية.
 
وكانت إسرائيل في ذلك الوقت قد رحبت بافتتاح "البيت التشيكي" كخطوة أولى على طريق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
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