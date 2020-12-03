شاهد.. افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح

افتتح المستشار ابو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح نائبا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الخميس فرع هيئة قضايا الدولة بمطروح بحضور اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح وممثل عن قائد المنطقة الغربية العسكرية ومستشارى هئية قضايا الدولة ووكلاء النيابة وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية .





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وفي كلمتها رحبت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بالمستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة على أرض محافظة مطروح فى إفتتاح صرح قضائى جديد إستكمالًا لإرساء دعائم القانون والعدل فى وطننا العزيز مصر . ناقله تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

واكدت نائب محافظ مطروح أن افتتاح فرع الهيئة بمطروح يأتى استمرار لتنفيذ مبادئ العدل وإرساء دعائم القانون.والحفاظ على المصلحة العامة مع محاسبة ومواجهة أى مخالفات فى اطار حرص الدولة على الدفاع عن الممتلكات والمال العام ..واستمرارا لتأكيد إهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة مطروح وتوفير كافة الإحتياجات والمتطلبات الاساسية لحياة المواطن مع العمل على تيسير اجراءات القضاء بما يسهل على المواطنين مصالحهم ويحقق سرعة البت فى قضاياهم .

وقدمت الشكر لجهود و إشراف رجال القضاء بكل نزاهة وشفافية للانتخابات البرلمانية بمحافظة مطروح الاسبوع الماضى ضمن محافظات المرحلة الأولى مع تهنئة أهالى مطروح بافتتاح ذلك الصرح الجديد ..فهم يستحقون بوطنيتهم أكثر من ذلك لأنهم سيظلون دائمًا حماة البوابة الغربية لمصر بمواقفهم الوطنية المخلصة التى سطرها التاريخ .

بينما أكد المستشار ابو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة ان مطروح ستظل ارض النماء والعطاء باهلها، ومع افتتاح فرع هيئة قضايا الدولة تحقيقا لرؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر مشيرا الى انه تم إنشاء هيئة قضايا الدولة منذعام ١٨٧٦ م ،واعطت الكثير بقيادتها الذين اسهموا في تاريخ الوطن وقادوا العمل القانونى والنضال السياسي في مصر، فكتبوا وثيقة استقلال الدولة عن الاحتلال الانجليزى ولم يتوانوا عن خدمة وطنهم وأداء واجبهم في صمت وإجلال ،,مواصلة الطريق في خدمة الوطن لنسير على دربهم وجلب الحقوق والدفاع عن مصالحه.

واشار رئيس الهيئة الى تم افتتاح عدد من الصروح القضائية بمحافظات مصر،وجارى الإعداد لافتتاح صروح جديد ،مع التوجيه الى تحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الإتصالات لاستخدام التكنولوجيا الحديثة كما تم إستعراض فيلم تسجيلي عن اعمال انشاء الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمطروح.

و في نهاية الاحتفالية أهدى المستشار ابو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة درع الهيئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح تسلمته عنه الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح.