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رياضة

صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 03:16 م
أشرف صبحي وحين مصطفى
أشرف صبحي وحين مصطفى
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ريهام بكير


عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور  الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وحضور عدد من سفراء الدول المشاركة، كما تواجد اون لاين رؤساء اتحادات كرة اليد المختلفة المشاركين في البطولة واللجنة المنظمة للبطولة، وذلك للاعلان عن تفاصيل بطولة العالم لكرة اليد من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها، والصالات، بالإضافة إلى عملية دخول الجماهير.

وتقدم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر، مضيفًا أن تنطيم البطولة فى هذا التوقيت الذى يعانى منه العالم أجمع بسبب وباء زجائحة كورونا يعد تحدى كبير للحكومة المصرية، مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالبطولة، مشيرا إلى أن مصر لديها من الخطط واللاستعدادات لتنظيم مختلف الاحداث العالمية.

ووضعت اللجنة الطبية تصورا متكامل لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل واثناء البطولة، مع اتخاذ اقصي قدر من الاحتياطات الطبية لسلامة جميع الأطراف بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية.

 
وفى كلمته أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن المونديال القادم هو الأول الذى يشهد مشاركة ٣٢ منتخبا فى.البطولة بعد أن كان يشارك بها ٢٤ منتخبا فقط، مشيرًا إلى ان العالم جميعا تأثر بفيروس كورونا وما أحدثه من تأجيل بطولات عديدة فى اللعبات ولكننا تعاملنا مع الحكومة المصرية التى أبدت اهتماما غير طبيعى بتنظيم البطولة فى موعدها وهو الأمر الذى اتفقنا عليه.
صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد
صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد
صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد
صبحي وحسن مصطفى يعقدان مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مونديال اليد
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