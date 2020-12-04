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برلمان

لطلاب الثانوية العامة.. احذر 4 أشياء تعرضك للغرامة والحبس

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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أحمد أيمن
أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحاته الأخيرة، أن امتحانات الثانوية العامة المقبلة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل.

وقال الوزير في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله".

وأضاف شوقي في منشور آخر، "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع".

ينتظر الطلاب عقوبات جديدة أيضا خلال الامتحانات، بعدما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، على إصدار القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي وافق عليه مجلس النواب.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة 18 أغسطس الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، نهائيا، وذلك وقوفا بأغلبية الثلثين. 

وحدد القانون عددا من العقوبات لمكافحة الغش بالامتحانات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

كما يعاقب علي الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الاجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
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