ثنائي أودينيزي الإيطالي يشاركان في مران منتخب الشباب

شارك الثنائي ريتشارد رضا وصلاح رضا لاعبا فريق الرديف بنادي أودينيزي الإيطالي، اليوم، الخميس، في مران منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، للوقوف على مستواهما الفني، قبل انضمامها بشكل رسمي لقائمة الفراعنة التي ستخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في جزء من مباراة البنك الأهلي الودية، المقرر لها غدًا، الجمعة، ضمن استعدادات شباب الفراعنة لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر الجاري في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
ويسعى ربيع ياسين، لتكوين منتخب قادر على تحقيق لقب بطولة شمال إفريقيا، للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يدفعه للبحث دائمًا عن المواهب المصرية سواء داخل الحدود أو خارج الحدود.
من المقرر أن يجرى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين مسحة فيروس كورونا على لاعبى شباب الفراعنة يوم ١٠ ديسمبر الجارى استعدادا للمشاركة في بطولة شمال افريقيا في تونس.
وتطير بعثة شباب الفراعنة برئاسة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية إلى تونس يوم ١٢ ديسمبر الجارى.
وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم وضع شرطًا أمام المنتخبات المشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا فى تونس، قبل الموافقة على زيادة القوائم إلى 30 لاعبًا، وهو أن يتحمل كل منتخب فاتورة تذاكر السفر والإقامة فى تونس، لأى لاعب يتم إصطحابه ضمن البعثة الرسمية للفريق من القائمة الإحتياطية، حيث يتحمل الكاف تكاليف إستضافة 20 لاعبا فقط بحسب لائحة التصفيات .
وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري، بمشاركة منتخبات تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب وليبيا والجزائر، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل منها المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لنهائيات أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا .