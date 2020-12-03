سمعة سويسرا في خطر.. وزير الصحة يحذر من وضع كورونا في البلاد

حذر وزير الصحة السويسري، آلان بيرسيه، اليوم الخميس، من خطورة وضع كورونا في البلاد؛ مؤكدا أنه أصبح "مقلقا للغاية".









ووفقا لوسائل إعلام سويسرية، قال وزير الصحة السويسري، آلان بيرسيه، اليوم الخميس، إن سويسرا لن تذعن للضغوط الأجنبية لإغلاق منتجعات التزلج على الجليد خلال عطلة نهاية العام كما فعل بعض الجيران، بينما حذر من أن معدلات الإصابة في البلاد لا تزال "مقلقة للغاية".









ومن المقرر أن تناقش الحكومة يوم الجمعة نهجها "المسار الأوسط" لمكافحة الوباء، والذي أبقى البلاد منفتحة نسبيا واعتمدت على المواطنين للامتثال لتدابير النظافة المصممة لإبطاء انتشار كوفيد-19.









وأضاف الوزير السويسري: "تحافظ دول الجوار، فرنسا وإيطاليا وألمانيا، على ممارسة الرياضات الشتوية طي الكتمان خلال فترة الأعياد؛ بينما ستسمح النمسا للمنتجعات بإعادة فتح أبوابها لعيد الميلاد بينما تجعل عطلة التزلج شبه مستحيلة".









وقال بيرسيه للصحفيين، بعد زيارة العاملين الصحيين في بازل إن "سويسرا لا تستجيب لضغوط الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن برن على اتصال دائم بالجيران.









ومع ذلك، قال إن الرأي العام يمكن أن يتأرجح ضد سويسرا إذا رأى الناس أنها تستفيد من حكمة الآخرين.









وأقر قائلًا: "لا يوجد ضغط علينا، ولكن قد تكون هناك صعوبة في سمعة سويسرا إذا كان هناك تفشي مفاجئ في جميع أنحاء أوروبا وقد يقول آخرون إنها قادمة من سويسرا".









وتابع: "لا يهم ما إذا كان صحيحا أم خطأ. إنه أمر غير سار للغاية بالنسبة لنا".







