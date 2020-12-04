مصر مستعدة لإقامة بطولة اليد.. وزير الرياضة: حضور 30% من المشجعين من سعة الصالات بالمونديال .. والبطولة ستقام في موعدها.. اختيار العاصمة الإدارية يبرز شكل مصر الحديثة .. فيديو

وزير الرياضة:

حضور 30% من المشجعين بمونديال اليد

هذه أهمية اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مونديال اليد

بطولة العالم لكرة اليد ستقام فى موعدها

مصر مستعدة تمامًا لاستقبال كافة اللاعبين ببطولة العالم لكرة اليد





تدخل مصر تحدى جديد لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظل جائحة كورونا. قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن الاتحاد الدولي لكرة اليد يهدف لمخاطبة كل العالم الدولي والصحافة الدولية من خلال المراسلين المحليين والسفراء المشاركة دولهم فى بطولة مونديال اليد لمعرفة أهم الاستعدادات لإنجاح البطولة العالمية.





واكد الوزير أن البطولة ستقام فى مواعيدها وفقًا لاستعداد اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مضيفًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنجزت الصالات الأربعة الجديدة فى استاد العاصمة الإدارية





كما تم تطوير مجمع الصالات باستاد القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة تمامًا لاستقبال كافة اللاعبين وفقًا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على اللاعبين والمشاركين، خلال لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيوز".













قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن ادارة تنظيم البطولات تعتمد على ايجاد ارث جيد من خلال المنظومة وطريقة العمل، ونقل كل المنظومة بمشتلامتها من خلال استعراضها بنظام الكود ونظام كاميرات المراقبة والتنظيم الجيد، مع وزارة الصحة واللجنة الصحية المنظمة المنظمة لمونديال كرة اليد والتى أكدت أن سعة حضور المشجعين فى الصالات لن تتخطى الـ30%.









وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، أن بطولة العالم لكرة اليد ستقام فى موعدها وفى حالة اعتذار دولة سيتم استبدالها بدولة أخرى، منوهًا أن مصر تدخل تحدى جديد لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر ترسل رسالة شفافة توضح جهود مصر والاتحاد الدولى لكرة اليد عن فيروس كورونا.









وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انجزت الصالات الاربعة الجديدة فى استاد العاصمة الإدارية ، كما تم تطوير مجمع الصالات باستاد القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة تمامًا لاستقبال كافة اللاعبين وفقًا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على اللاعبين والمشاركين.









وتابع أن الاتحاد الدولى لكرة اليد يهدف لمخاطبة كل العالم الدولى والصحافة الدولية من خلال المراسلين المحليين والسفراء المشاركين دولهم فى البطولة لمعرفة أهم الاستعدادات الموجودة خاصة وأن البطولة ستقام فى مواعيدها وفقًا لاستعداد اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.









بطولة العالم لكرة اليد في موعدها





و أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن بطولة العالم لكرة اليد ستقام فى موعدها وفى حالة اعتذار دولة سيتم استبدالها بدولة أخرى، منوهًا أن مصر تدخل تحدى جديد لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر ترسل رسالة شفافة توضح جهود مصر والاتحاد الدولى لكرة اليد عن فيروس كورونا.













وتابع أن البطولة ستقام فى مواعيدها وفى حالة اعتذار دولة سيتم استبدالها بدولة أخرى، منوهًا أن مصر تدخل تحديا جديدا لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر ترسل رسالة شفافة توضح جهود مصر والاتحاد الدولى لكرة اليد عن فيروس كورونا.









وأكد وزير الشباب والرياضة، إن بطولة العالم لكرة اليد ستقام فى موعدها،وهناك لوائح فى حالة الاعتذار لأى بلد سيتم تصعيد دولة مكانها، لافتًا إلى أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع استضافة كأس العالم لكرة اليد.









وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن استضافة الاحداث الرياضية لها شق كبير للتسويق للبلاد، منخلال استضافةالعديد من الدول فى البطولات، خاصة مع ما تمتلكه مصر للترويج الخارجى، مشيرًا إلى ان العاصمة الجديدة امتداد للقاهرة ولكن بشكل مختلف فى البنية والموضوع والمضمون وستنقل للعالم هذا المحفل.





وتابع أن مصر على المستوى الاقتصادى والتكنولوجى جيدة جدًا، مؤكدًا أن اختيار العاصمة الإدارية مهم يؤكد على شكل مصر الحديثة وتم من خلال استعراض الصالات والملاعب التى ستقام بها المباريات



