مقدم 15% .. محافظ أسوان: خطة لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس.. شاهد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد بتدشين دفعة جديدة ضمن مشروع إحلال سيارات البيك آب (الكبود) بسيارات ميكروباص جديدة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية حيث تضمنت 12 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعي المصري وسيتم تشغيلها فى خطوط سير داخلية بمدينة أسوان ومنها اتجاه النفق / المحمودية ، بالإضافة إلى بعض الخطوط الداخلية بمركز إدفو، وقد حضر فعاليات التدشين عمران أحمد رئيس قطاع البنك بأسوان، ومدير المواقف بالمحافظة، وذلك ا ستمرارًا لجهود المحافظة لإضفاء الشكل الجمالي لعاصمة الشباب الافريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.









وأكد اللواء أشرف عطية أهمية هذا المشروع ودوره فى تفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة للركاب، مشيدًا بالبنك الزراعي المصري ومشاركته الرائدة لمساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بالمستوى الحضارى لأسوان.





وقد ناشد أشرف عطية أصحاب سيارات البيك آب بالاستفادة من التسهيلات العديدة التى يقدمها البنك الزراعي لإحلال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7,5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات ، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات، ومدة سماح 3 شهور.





وأوضح أشرف عطية بأنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة حيث أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الاجتماعية لملاك مركبات البيك آب.





ومن جانبه أشار عمران أحمد بأنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان ، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021 ، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد ، مع تقديم كافة التيسيرات.