السبت المقبل.. بدء أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن بدء أعمال المسح الطبي لطلبة الصف الأول الإعدادي بمدارس التعليم العام والأزهر على أرض محافظة الوادي الجديد اعتبارًا من يوم السبت المقبل 5 ديسمبر.









وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن أعمال المسح الطبي لطلاب المدارس، هو استكمال لأهداف المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للوصول لجميع المواطنين في المراحل العمرية المختلفة، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة للحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة، من خلال المتابعة المستمرة لضمان "مصر خالية من فيروس سي".









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وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القائمين على إجراءات الفحوصات الطبية، يعملون على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة، لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن.









من جانب اخر أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظ الوادي الجديد، عن تنظيم مهرجان "المشى والدراجات" يوم الأربعاء المقبل، الساعة السابعة صباحًا، تنفيذًا لخطة وزارة الشباب والرياضة في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وإدارة التنمية الرياضية بالمديرية.









وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الهدف من المهرجان هو صقل طاقات الشباب ودعمهم لتحسين أدائهم، مؤكدًا أهمية الرياضة في حياة الفرد وتكوين الشخصية الإيجابية مطالبًا بتكثيف الأنشطة الرياضية بمراكز الشباب والأندية الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم الرياضية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.









وأشار شوقي، إلى أن المهرجان يأتي في إطار أنشطة وفعاليات المديرية والتي تستمر طوال العام وبمختلف المراكز والأندية وبمشاركة جميع الفئات الشبابية.









وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أن المهرجان سيبدأ من أمام هيئة الرقابة الإدارية بمدينة الخارجة، وحتى مركز شباب الزهور، مضيفًا أن المشاركة لجميع الفئات العمرية، وسيتم توزيع جوائز مادية وعينية للمشاركين.



