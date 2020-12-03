بعد تصدرهما التريند.. 10 لقطات رومانسية بين منى زكي وأحمد حلمي

تصدرت الفنانة منى زكي مؤشر البحث جوجل بعد أن تألقت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي وابنتها لي لي أحمد حلمي.
وتألقت منى زكي في الحفل بإطلالة تبرز أنوثتها، مرتدية فستانا باللون النبيتي، بصيحة الكب من الجانب الواحد، والجانب الأخر بصيحة الأكمام الطويلة.
واعتمدت منى زكي على خصلات الشعر الناعمة، فتركت خصلاته منسدلة أعلى الكتف، وبرزت جمالها بوضع اللمسات الجمالية كأحمر الشفاه والبلاشر على الوجنتين.
وتحرص منى زكي دائما على الحضور برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي بمجموعة من الفساتين المتنوعة.
حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وقالت منى زكي: "شرف كبير لي تكريمي في أهم مهرجان للسينما في مصر".
وأضافت منى زكي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: "زمان كنت بشتغل في مسرح الهناجر وكنت بعدي أمام الأوبرا وأنظر إليها وكنت أتمنى الحصول على تكريم على خشبة مسرح الأوبرا والحلم تحقق".
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