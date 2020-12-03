بعد تصدرهما التريند.. 10 لقطات رومانسية بين منى زكي وأحمد حلمي

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وقالت منى زكي: "شرف كبير لي تكريمي في أهم مهرجان للسينما في مصر".