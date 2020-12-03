روسيا تعلن عن حملة للتطعيم ضد كورونا بعد ساعات من الإعلان البريطاني.. فيديو

سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، مقارنة بـ25345 حالة في اليوم السابق؛ وذلك كأكبر ارتفاع يومي منذ تفشي الوباء في البلاد.





وأوضحت الصحة الروسية أن 21.2% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض الإصابة.





وسجلت روسيا حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 554 حالة وفاة (بعد قفزتين غير مسبوقتين بـ589 و569 وفاة أمس وأول أمس) فيما تماثل 29502 مريض للشفاء.





وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في روسيا إلى مليونين و375546 إصابة مؤكدة، منها 41607 حالات وفاة و474088 حالة نشطة ومليون و859851 حالة شفاء.





وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 77.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (493 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) فيما لا يزال أكثر من 518 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.





وجدير بالذكر أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الأربعاء، السلطات في بلاده ببدء حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل.





وقال بوتين إن روسيا ستنتج مليوني جرعة لقاح خلال الأيام القليلة المقبلة.





قال بوتين لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: "دعونا نتفق على هذا، لن تعودوا إلي بتقاريركم الأسبوع المقبل بل ستشرعون في تطعيم شامل... لنبدأ العمل على ذلك بالفعل".



