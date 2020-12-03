ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

روسيا تعلن عن حملة للتطعيم ضد كورونا بعد ساعات من الإعلان البريطاني.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:48 م
كورونا
كورونا
Advertisements
البهى عمرو
كشفت قناة فرانس 24، أن روسيا أعلنت عن حملة للتطعيم الوطني ضد فيروس كورونا وذلك بعد ساعات من الإعلان البريطاني باستخدام شركتين قامت بانتاج لقاح لفيروس كورونا.

وجاء فى الفيديو أن الرئيس الروسي أكد أن هناك 2 مليون جرعة ستكون متوفرة فى الفترة المقبلة.

سجلت روسيا، اليوم الخميس، ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، تسجيل 28145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، مقارنة بـ25345 حالة في اليوم السابق؛ وذلك كأكبر ارتفاع يومي منذ تفشي الوباء في البلاد.

وأوضحت الصحة الروسية أن 21.2% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أي أعراض الإصابة.

وسجلت روسيا حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 554 حالة وفاة (بعد قفزتين غير مسبوقتين بـ589 و569 وفاة أمس وأول أمس) فيما تماثل 29502 مريض للشفاء.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في روسيا إلى مليونين و375546 إصابة مؤكدة، منها 41607 حالات وفاة و474088 حالة نشطة ومليون و859851 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 77.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (493 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) فيما لا يزال أكثر من 518 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وجدير بالذكر أن روسيا تستعد لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد الوباء حيث أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الأربعاء، السلطات في بلاده ببدء حملة تطعيم شاملة طوعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوع المقبل.

وقال بوتين إن روسيا ستنتج مليوني جرعة لقاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال بوتين لنائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا: "دعونا نتفق على هذا، لن تعودوا إلي بتقاريركم الأسبوع المقبل بل ستشرعون في تطعيم شامل... لنبدأ العمل على ذلك بالفعل".

وقالت جوليكوفا إن حملة تطعيم واسعة النطاق قد تبدأ على أساس تطوعي هذا الشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

544 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن خلال 24 ساعة

فاوتشي يعلن توزيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا في أمريكا بنهاية العام

حذر من تسييس القضية.. بوتين يؤكد فعالية جميع اللقاحات الروسية ضد كورونا

روسيا تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة

قفزة غير مسبوقة.. روسيا تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا

25.5 ألف.. روسيا تسجل قفزة غير مسبوقة في عدد إصابات كورونا اليومية

ترشيحاتنا

إيقاف ريهام سعيد مطلب شعبي.. «تعلب صغير» يعيدها لدائرة الأزمات

البيئة ترد على ما تداولته مواقع التواصل عن رحلة صيد للحيوانات البرية على قناة فضائية

الأمم المتحدة تزيل الحشيش والقنب من فئة المخدرات الخطرة

بعد تصدرها الترند.. بسنت نور الدين بين الأناقة والبساطة

الأهلي يكشف موقف مروان محسن النهائي

رسميا.. أمير عادل في الزمالك 4 مواسم (صور)

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. 10 لقطات رومانسية بين منى زكي وأحمد حلمي

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 hyundai elantra وكيا kia k5.. صور

احمِ نفسك.. هاني الناظر يقدم 7 نصائح مهمة للوقاية من كورونا