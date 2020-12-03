مليار الإ ربع.. تأجيل محاكمة مستريح نصب على المواطنين في الشرقية

قررت محكمة ديرب نجم تأجيل محاكمة الموظف المعروف إعلاميًا بـ "مستريح الشرقية" بعدما قام بالنصب على عدد من أهالى قرية منا صافور، وتجميع مبالغ مالية، بزعم توظيفها مقابل ارباح شهرية، واختفى فى محاولة منه للهروب خارج البلاد، لـ 16 ديسمبر للاطلاع.





وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية منا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون شخصًا بالنصب عليهم فى توظيف الأموال، واختفائه منذ 20 يومًا، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.





وقامت قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا بعمل كمين له وضبطه بالقرب من مرور ديرب نجم، وبعد القبض عليه توافد على مركز الشرطة عدد كبير من الضحايا، لتقديم محاضر جديدة ضده.





بداية الواقعة كانت فى قرية ريفية صغيرة بمركز ديرب نجم التابعة لمحافظة الشرقية تُسمى "مينا صافور"، استغل أحد الموظفين فيها الأهالي وجمع أموالًا منهم؛ بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية ثم فرَّ هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه؛ بعد تحرير عدة محاضر ضده.





وفي هذا السياق، سرد لمحرر "صدى البلد" الحاج "محمد. ع"، أحد ضحايا الموظف، والذى أعطى له مبلغ قدره 10 ملايين جنيه، تفاصيل الواقعة من البداية.





وقال الحاج محمد، أحد ضحايا المتهم، "الموضوع بدأ عندما تعرفتُ على مصطفى منذ 4 سنوات، ثم بدأت علاقة صداقة تتكون بيننا، وعلمت أنه يوظف الأموال، ومن هنا بدأ الموضوع.. أعطيته 10 ملايين جنيه بفائدة 50%، وكان ملتزما معي ويعطيني كل شهر 500 ألف جنيه أرباحًا؛ مقابل المبلغ الذي أعطيته له".





وأضاف "استمررت مع مصطفى 4 سنوات حتى وقتنا هذا، وكان ملتزمًا جدا، ومنذ عشرين يوما جاء اتصال لأخى من أحد زملائه فى الشغل، مضمونه أن مصطفى هرب بالفلوس بتاعت الناس من البلد، وهيهرب بره مصر بيها.. كنت أعرف عدد كبير من الضحايا الذين أعطوا مصطفى مبالغ مالية، وهم أصحاب المبالغ الكبيرة، فهناك أشخاص لهم 30 و40 مليون جنيه".





وأكد أحد الضحايا "بعد سماعى خبر هروب مصطفى اتصلت به ووجدت هاتفه مغلق، حين ذلك قمت على الفور بالاتصال بأصحاب المبالغ الكبيرة وتجمعنا وذهبنا إلى الحاج "رجب" وهو الصديق المقرب لمصطفى وروينا له ما حدث، وأكدنا أن مصطفى قد هرب خارج مصر، فقام بالاتصال أكثر من مرة بمصطفى ليجد أرقامه كلها مغلقة".