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أخبار البلد

الخارجية: الشركة المستأجرة للسفينة المختطفة تتلقى اتصالا للاطمئنان على المصريين

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:39 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
تواصل وزارة الخارجية المتابعة عن كثب لحادث القرصنة على سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية، والذي أسفر عن اختطاف طاقمها ومن بينهم مواطنان مصريان.
 
وأكد السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه على تواصل دائم مع سفيرنا في أبوجا لمتابعة آخر مستجدات الحادث.

وقد استمرت بالفعل جهود السفارة واتصالاتها، بما في ذلك مع صاحب شركة الشحن المُستأجرة للسفينة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الخاطفين صباح أمس، الذين سمحوا له بالتحدث مع المُختطفين وأن جميعهم بخير وصحة جيدة.

هذا، وتواصل وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أبوجا متابعتها مع السلطات والأجهزة الأمنية النيجيرية لضمان سلامة المختطفين، وسرعة الإفراج عنهما وإعادتهما إلى أرض الوطن.

وقالت مصادر إن السلطات النيجيرية تمكنت من تحديد مكان احتجاز سفينة تحمل علم "سانت كيتس" على متنها 10 أفراد بينهم مصريان اثنان، مؤكدة أن السلطات في أبوجا تسعى لتحرير المختطفين بتتبع تحركات واتصالات القراصنة.
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