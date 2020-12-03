تحقيقات نيابة أكتوبر: مبنى جهاز المدينة تفحم والنيران التهمت المستندات والملفات

أجرت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة تحقيقات موسعة في حريق جهاز مدينة 6 أكتوبر فجر أمس.





وأسفرت المعاينة التي أجراها محمد البنان وكيل أول نيابة أكتوبر أول لموقع الحريق عن التهام النيران لمقر الجهاز بالكامل وتحول 20 كارفانا إلي ركام حيث تفحمت تماما عن آخرها، وأضافت المعاينة ان النيران امتدت لمسافة كبيرة وطالت مقر الجهاز بأكمله وأسفر الحريق عن احتراق كافة المستندات والملفات والأوراق داخل الجهاز.





وأشارت المعاينة إلي أن النيران أدت إلي انفجار عدد من اسطوانات الغاز الموجودة خلف الجهاز والمحرزة من حملات لإزالة الإشغالات ما زاد من شدة اشتعال النيران.





وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته والخسائر التي تسبب بها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.





وكانت كشفت مصادر أمنية، أسباب الحريق الذي اندلع في جهاز حدائق أكتوبر وقالت المصادر، إن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في كارفان مجاور لمقر الجهاز في ساعات الصباح الأولى، وتمت السيطرة عليه، وأضافت المصادر، أن الحريق لم يسفر عنه خسائر بشرية.





وكانت قوات الحماية المدنية بالجيزة سيطرت علي حريق بجهاز حدائق أكتوبر وتم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح.





واندلع حريق هائل، فجر أمس الأربعاء، في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، للسيطرة على النيران المشتعلة بعدما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بالحادث، وعلى الفور دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اللواء هشام صادق، بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق.