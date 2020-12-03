نائب: قرار الرئيس بتطوير المخابز يضمن مزيدا من جودة رغيف العيش

قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي بالعمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية لتحديث منظومة المخابز وتوزيع الخبز على مستوى الجمهورية، بأنه قرار استراتيجي يخص سلعة حيوية تهم 100 مليون مصري.

وأكد المغازي في بيان له اليوم، أن تطوير منظومة المخابز بما يشمل نحو 28 ألف مخبز على مستوى البلاد يحسن الخدمة المقدمة عبر رغيف الخبز ويقضي على الهدر ويحسن كفاءتها، علاوة على أن العمل على تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار يأتي في إطار تحسين منظومة المخابز وتطوير الأداء لها بشكل عام.





ولفت المغازي، أن السنوات الماضية وبتوجيهات مباشرة من خلال الرئيس السيسي، تم تحسين الرغيف والحفاظ على جودته وضمان وصول الخبز لعشرات الملايين كل صباح والتصدي لكل المخالفين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة التموين تضرب بيد من حديد على من يقومون بالتلاعب في حصص الدقيق أو يقدمون خدمة سيئة.





وشدد على أن هناك حرصا دائما من جانب الرئيس السيسي بالعمل على تعزيز الأمن الغذائي المصري بشتى السبل وتكوين احتياطي استراتيجي من القمح وهو ما يشهده الجميع وسط حالة من الاستقرار والأمان.