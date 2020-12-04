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ديني

الأوقاف: مفهوم العرض والشرف موضوع خطبة الجمعة .. اليوم

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموحدة على جميع المساجد، بعنوان: «مفهوم العرض والشرف»

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة، بالالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟
هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ هذا ما يبحث عنه كثير من المصلين يوم الجمعة، عندما يتأخرون ويدخلون المسجد أثناء خطبة الجمعة بما يطرح سؤالًا آخر وهو : ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة ؟ و هل يجوز صلاة تحية المسجد والإمام يخطب ؟ ، جميعها أسئلة تشغل الكثيرون، وإن كان أهمها ما يفيد بتجنب الوقوع في الإثم، ليظل سؤال : هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة ؟ في صدارة تلك الأسئلة التي تدور جميعها حول صلاة ركعتين تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة ، خاصة وأن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لانهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة، بما يعطي معرفة هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة إذا ما فضل الاستماع للخطبة عن أداء صلاة تحية المسجد؟.
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