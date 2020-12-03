شاب يتعمد نقل المرض لـ خطيبته

يتفنن بعض البشر في إيذاء غيرهم حتى أقرب الناس إليهم، ففي حالة مأساوية تقول امرأة مصابة بمرض في القلب إن خطيبها نقل إليها فيروس كورونا المستجد COVID-19 بعد أن كذب بشأن خططه وذهب إلى حفلة مع ما لا يقل عن عشرة أشخاص، وأصر على عدواها بالفيروس.









واشتكت المرأة المجهولة المقيمة في الولايات المتحدة والبالغة من العمر 26 عامًا، أن شريكها البالغ من العمر 27 عامًا أصر على أنه سيقابل صديقًا واحدًا فقط ولكنه ذهب بالفعل إلى تجمع كبير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وهناك التقط خطيبها الفيروس المستجد "كوفيد- 19 " من أحد ضيوف الحفلة وأعاده إلى منزله، وتشعر خطيبته بالغضب لأنها لا تزال تعاني من أعراض مثل التعب الشديد وخفقان القلب وضيق التنفس بعد ثلاثة أشهر.









وقالت الشابة الغاضبة إنها وخطيبها كانا معًا لمدة خمس سنوات، لكنها الآن "تكافح مع مشاعر الاستياء" بسبب تأثير أفعاله عليها، وأضافت:" قبل أشهر أخبرني أنه سيقابل صديقًا. صديقا واحدا ، وأكد لي أن الصديق كان في الحجر الصحي طوال الوقت، توسلت إليه ألا يذهب على أي حال، لكنني لا أستطيع التحكم في تحركاته بالضبط".









وأكملت :" كنت قلقة بشكل خاص لأن كليهما يعاني من ظروف موجودة مسبقًا يمكن أن تجعل نوبة فيروس كورونا أسوأ بكثير: إنه مصاب بالربو، ولديها هي مشكلة بالقلب، لقد كذب عليّ ، وذهب إلى حفلة مع حوالي عشرة أشخاص وكان أحدهم مصابا بفيروس كورونا" .









كما أشارت إلى أنه أصر على نقل العدوى إليها، فتقول:"وعلى الرغم من علمه بإصابته بفيروس كورونا جاء ليلتقي بي ونقل إليّ العدوى، لنصاب في البداية بأعراض خفيفة، لكن بينما تعافى خطيبي تمامًا ، لا أزال أعاني من بعض الأعراض المخيفة".









وتعاني من خفقان في القلب وتشعر بالتعب المستمر لدرجة أنها تنام 15 ساعة على الأقل في اليوم، وتشعر بالضيق، ولم تتمكن من ممارسة التمارين منذ إصابتها بالفيروس.









ولا يزال بعض المصابين الذين أصيبوا بالمرض، المعروفين باسم " COVID لمسافات طويلة '' ، يعانون من الأعراض بعد أشهر من نتيجة اختبارهم إيجابية. تشمل الأعراض المزمنة الشائعة التعب وضيق التنفس و 'ضباب الدماغ' والاكتئاب .









وأضافت:" أنا غاضبة أخبرته عندما فهمت الأمر لأول مرة أنني سامحته وشعر بالفزع ، خاصة بسبب الكذب ، لكنني حقًا ما زلت غاضبة"، وتابعت قائلة: "الآن (لكي لا أكون درامية) قد أتعرض لأضرار دائمة بسبب ذلك".



