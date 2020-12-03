حسن علام : قطاع المقاولات يحظى بدعم غير مسبوق من الدولة المصرية





وأضاف علام خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، ان تواجدنا بالدول الأفريقية يوفر قيمة مضافة حقيقية،. خاصة مع توجه الدولة الحقيقي لدعمنا ومساندتنا في الحصول علي عقود جيدة لمشروعات كبيرة جدا.





وتابع أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ينظم جولات منتظمة لعدد من الشركات الحكومية والخاصة في دول القارة الأفريقية وعدد من الدول العربية بشكل مستمر لتقديمها لصناع القرار بهذه الدول.





وأكد ان شركات المقاولات المصرية قادرة علي منافسة الشركات الصينية، وتطبيق تعاقدات بنظام الفيدك أصبح اكبر من ذي قبل ونتمنى أن يصبح هو التعاقد الأوحد قريبا داخل مصر وهو يطبق بالفعل خارج مصر في كثير من التعاقدات الدولية، وهو يساهم في حفظ حقوق طرفي التعاقد بشكل كبير.





وتابع، أن ما يثبت قوة وقدرة شركات المقاولات المصرية هو التجربة الغير مسبوقة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة في فترة وجيزة والتي تحولت لمدينة متكاملة وستنتهي المرحلة الأولى منها خلال شهور محدودة وتنتقل لها الحكومة لتمارس عملها من الحي الحكومي بالعاصمة والذي نساهم في تنفيذه وحاليا تجاوزنا 90٪ في نسب التنفيذ لمباني الوزارات والبنية التحتية.

قال المهندس حسن علام رئيس حسن علام القابضة، ان الدعم الذي توفره الدولة حاليا لقطاع المقاولات غير مسبوق.