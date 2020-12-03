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فن

الفلسطينية نجوى النجار توجه نصيحة لجمهور القاهرة السينمائي

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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محمد نحلة

عبرت المخرجة نجوى النجار عن سعادتها بانضمامها كعضو لجنة تحكيم  المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف.


وقالت في تصريحات لـ صدى البلد إنها فخورة لكونها متواجدة بهذا المنصب في واحد من أكبر المهرجانات في العالم، وأكدت أنها مسئولية كبيرة على عاتقها ولكنها ستبذل كل ما تملكه من أجل أن تؤدي مهامها.


وطلبت من كل محبي السينما وجمهور "القاهرة السينمائي" ونصحتهم أن يلتزموا ارتداء الكمامات، لكى نمر من أزمة كورونا، ونعبر تلك المرحلة الصعبة. 


وكان قد أعلن القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم  المسابقة الدولية للمهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى


رئيس اللجنة هو المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust-   على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.


الأعضاء


كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، ومنها جائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2019 عن فيلمه "الحياة الخفية ليورديس جوسماو- "The Invisible Life Of Euridice Gusmao"، وبالإضافة إلى تدريسه للسيناريو، هو أيضا عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.


- برهان قرباني، مخرج ألماني، حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز الدولية، كما شاركت أفلامه الطويلة في المهرجانات الكبرى ومنها برلين، الذي شهدت المسابقة الرسمية للدورة الأخيرة مشاركة فيلمه "برلين ألكسندربلاتز".


- جابي خوري، منتج سينمائي مصري، والرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، التي أسسها المخرج المصري الراحل يوسف شاهين عام 1972. أنتج مجموعة واسعة من الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية التي نالت استحسان النقاد والجمهور.


- لبلبة، ممثلة مصرية، بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، وخلال مسيرتها قدمت بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة.

 

- نايان جونزاليز نورفيند، كاتبة وممثلة مكسيكية، تعرف عائلتها بالإخلاص لمجالي التمثيل والغناء. فازت بجائزة أحسن ممثلة في عدد من المهرجانات الدولية، وحديثًا، شاركت في أحدث أفلام المخرج ميشيل فرانكو "ترتيب جديد" الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا، ويعرض بالدورة الجديدة لمهرجان القاهرة.

 

- المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 12 فيلما حازت معظمها على الجوائز والاستحسان النقدي، وكانت عروضها الأولى في مهرجانات القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو، وصندانس، وفي عام 2020 تمت دعوتها لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

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