مواطن من ذوي الاحتياجات يطالب بتنفيذ قرار استلام باكية في سوق الزاوية الحمراء الجديد

ناشد المواطن مدحت أحمد رمضان ، من ذوى الاحتاجات الخاصة ، القاطن 33 حارة نصير عزبة ابو ليلة الزاوية الحمراء التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالمسئولين بنفيذ قرار استلام باكية فى السوق الجديد .





ويقول فى رسالته : انا من ذوى الاحتياجات الخاصة متزوج وعندي ثلاثه اولاد في منهم في المدرسه سكان في شقة قانون جديد وادفع ايجار 600 جنيه غير المياه والكهرباء و المدرس و الاكل و الشرب والدواء محتاج مصدر رزق ثابت لزياده دخلى حتى اتمكن من توفير العلاج وما تتطلبه الحياه من أعباء وغلاء فى المعيشة وسد احتياجات ابنائى الثلاثة .

وأضاف : انا استلمت موافقة من نائب محافظ القاهرة بإعطاء باكيه فى السوق الجديد لتكون وسيلة من وسائل المساعدة على أن تكون دخل لي كمساعد وعند ذهابى الى رئيس حي الزاوية الحمراء الأستاذ هشام عصمت لتنفيذ القرار رفض استلامى الباكيه دون سبب واضح .

مناشد المسئولين أن ينظروا إلينا بعين العطف والرحمة ، بالموافقة على تسليمى الباكية فى السوق الجديد لزياده دخلى حتى اتمكن من توفير العلاج وما تتطلبه الحياه من أعباء وغلاء فى المعيشة وسد احتياجات ابنائى الثلاثة .

للتواصل مع الحاله من خلال رقم

01111387051

اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.



