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محافظات

محافظ الغربية يكرم فريق إعداد برنامج القيادات الشابة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:58 م
محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم فريق اعداد برنامج القيادات الشابة
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احمد علي
كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بديوان عام المحافظة، عدد ٤١ شابا وفتاة من فريق متطوعي الغربية وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والذي تم تنفيذه من خلال مركز تدريب المحافظة في الفترة من ١٢/ ٩ إلى ٢٧ /١٠ /٢٠٢٠.


بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وعرض فيديو عن آراء المتدربين ومدى استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه على مدار ٧٢ ساعة تدريبية من خلال ١٠ محاضرين ومدربين قاموا بتقديم محتوى تدريبي متخصص في ٣٦ محاضرة وورشة عمل.

وفي كلمته أكد الدكتور طارق رحمي على اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم من خلال التدريبات المتخصصة وإعدادهم ليكونوا  قيادات المستقبل، كما قدم الشكر لفريق المتطوعين على جهودهم التطوعية المبذولة في خدمة المجتمع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

والجدير بالذكر أن البرنامج قد تم تنفيذه على ثلاث مراحل شملت تقديم محاضرات وورش عمل في (التخطيط الاستراتيجي- البرمجة اللغوية والعصبية- مهارات العرض - التفاوض والإقناع – مهارات الاتصال - لغة الجسد – كتابة المبادرات- إعداد دراسة الجدوى – مهارات القيادة – مهارات إدارة الوقت – مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل - صنع واتخاذ القرار- حل المشكلات وإدارة الأزمات- تحليل الشخصيات والتعامل معها – مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية – التفكير الإبداعي) وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.

حضر اللقاء محمود ممتاز مشرف الفريق ود. محمود عراقيب مدير مركز التدريب بالمحافظة.

كما شهد محافظ الغربية اليوم تجربة عملية لإخلاء العاملين بمقر مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وذلك بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية.


وأشاد المحافظ بتنفيذ تجربة الإخلاء في مديرية الشباب والرياضة والتي تم تنفيذها في زمن مناسب، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات خلال البروفة النهائية والمقرر تنفيذها في الأسبوع المقبل، ثم توجه المحافظ إلى أرض مخيم الإيواء داخل إستاد طنطا حيث عرض الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة التجهيزات التي ستقوم بها المديرية في إقامة ملاعب لكرة القدم والطائرة بالإضافة إلى توفير ١٠٠ متطوع لتنظيم العمل داخل المعسكر.

وطالب المحافظ بتوزيع الأدوار على المتطوعين وتنفيذ تدريبات خلال الأسبوع المقبل قبل تنفيذ البروفة النهائية يوم ١٧ من الشهر الجاري.

كما شاهد المحافظ تجربة لإخلاء العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بحضور وكيلة الوزارة الأستاذة أماني النادري حيث وجه بسرعة تنفيذ الإخلاء وتلافي عددًا من الملاحظات في التدريبات القادمة.

والجدير بالذكر أن هذه التجربة تأتي ضمن خطة محافظة الغربية لتنفيذ التدريب العملي صقر ٧٣  لإدارة الأزمات والكوارث، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من ٢٠/ ١٢إلى ١٢/٢٢ /٢٠٢٠.

وفي نهاية التفقد قام المحافظ بمتابعة أعمال النظافة بكورنيش طنطا وكوبري فاروق، موجهًا إدارة المرور بالتواجد المستمر في الشارع.
محافظ الغربية يكرم فريق إعداد برنامج القيادات الشابة
محافظ الغربية يكرم فريق إعداد برنامج القيادات الشابة
محافظ الغربية يكرم فريق إعداد برنامج القيادات الشابة
محافظ الغربية يكرم فريق إعداد برنامج القيادات الشابة
محافظ الغربية يكرم فريق إعداد برنامج القيادات الشابة
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