مياه المنوفية تتعاقد مع استشاري أمراض معدية لرعاية العاملين

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه في إطار حرص الشركة على صحة العاملين وارتقاءً بالإجراءات الإحترازية لدواعي فيروس كوفيد - ١٩ إتخذت الشركة عدة إجراءات داخلية تُسهم في تقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين بالشركة.





وكشف المهندس محمد نجيب، أن الشركة تعاقدت مع طبيب إستشاري في الأمراض المعدية بجانب الطبيب الأول بالشركة، وتوفير أسطوانتي أكسجين مع جهاز قياس الأكسجين بكل فرع، والتعاون مع بعض شركات الأدوية لتوفير بروتوكول العلاج الذي يحدده الطبيب بالإضافة إلى إستمرار صرف إعانة للمصابين.





وقال إن هذا يأتي ضمن توجيهات الدولة والشركة القابضة باستمرار متابعة تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية وتقديم الرعاية الطبية للعاملين.





وأشار إلى أن الشركة منذ بدء التعامل مع جائحة كورونا اهتمت بتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات والحفاظ على المسافات الامنة بين العاملين وتوفير أدوات النظافة الشخصية لجميع العاملين وقياس درجات الحرارة، وعدم السماح باى تجمعات والتشديد على العاملين بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة لجميع المترددين على الشركة بالإضافة إلى التطهير المستمر للديوان ومقار المراكز وجهات العمل.



