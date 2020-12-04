برك الصرف الصحي تحاصر سكان مساكن وردان.. صور

معاناة يعيشها أهالى « مساكن وردان »، التابعة لمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بسبب انتشار القمامة ومحاصرة المنازل بمياه الصرف الصحى من جميع النواحى.





ويقول أحمد الشرقاوى من سكان المنطقة في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أن أهالى وردان، تقدموا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية، ليتم حل مشكلة مياه الصرف الصحي التي تغرق القرية، ورفع القمامة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وبالأخص وسط انتشار جائحة كورونا.





وأضاف : إن المنطقة حيوية وبها مجمع مدارس حتى تخوف أولياء الامور على ذهاب أطفالهم لتلقى العلم، حيث تزحف مياه الصرف الصحى إلى ساحات المدارس ، وعيادات وردان التابعة للتأمين الصحى، مما يزيد وجود الناس بها بالإضافة إلى السكان الأصليين

وأشاروا الى أنهم عند التخلص من مياه الصرف عن طريق سيارات الكسح يكلفهم ذلك مبالغ كبيرة، مما يزيد من العبء المادي عليها، مؤكدين أن أزمة انعدام شبكة الصرف الصحي بالمنطقة أصبحت تشكل خطرا صحيا وبيئيا على المواطنين دون وجود أى اهتمام من المحافظة الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقة تجاة صحة الأهالى .





وناشدوا المسئولين العمل على حل المشكلة رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.









للتواصل مع الحالة من خلال رقم:

01277563600

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