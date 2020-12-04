ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

برك الصرف الصحي تحاصر سكان مساكن وردان.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
معاناة يعيشها أهالى « مساكن وردان »، التابعة لمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، بسبب انتشار القمامة ومحاصرة المنازل بمياه الصرف الصحى من جميع النواحى.

ويقول أحمد الشرقاوى من سكان المنطقة  في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": أن أهالى وردان، تقدموا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية، ليتم حل مشكلة مياه الصرف الصحي التي تغرق القرية، ورفع القمامة للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وبالأخص وسط انتشار جائحة كورونا.

وأضاف : إن المنطقة حيوية وبها مجمع مدارس حتى تخوف أولياء الامور على ذهاب أطفالهم لتلقى العلم، حيث تزحف مياه الصرف الصحى إلى ساحات المدارس ، وعيادات وردان التابعة للتأمين الصحى، مما يزيد وجود الناس بها بالإضافة إلى السكان الأصليين 
وأشاروا الى أنهم عند التخلص من مياه الصرف عن طريق سيارات الكسح  يكلفهم ذلك مبالغ كبيرة، مما يزيد من العبء المادي عليها، مؤكدين أن أزمة انعدام شبكة الصرف الصحي بالمنطقة أصبحت تشكل خطرا صحيا وبيئيا على المواطنين دون وجود أى اهتمام من المحافظة الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقة تجاة صحة الأهالى .

 وناشدوا المسئولين العمل على حل المشكلة  رحمة بالأهالي من أمراض التي أصابتهم بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.


للتواصل مع الحالة من خلال رقم:
01277563600
اقرأ أيضا
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع داير الناحية بالمنوفية للمسئولين: مش عارفين نمشى من مياه الصرف الصحى..صور

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي نجع حمادي

سكان الجهة القبلية لقرية هلا بالدقهلية يطالبون بإدراجهم ضمن خطة الصرف الصحي

سكان عزبة شرف الدين بالشرقية يشكون من عدم وجود صرف صحى

أهالى نجع القزاز فى قنا يطالبون بالصرف الصحي

سكان عزبة العسيلي فى الجيزة يطالبون باستكمال مشروع الصرف

ترشيحاتنا

ماذا قال الطبيب ضحية مذبحة السيفا قبل وفاته .. فيديو

بعد تهديدات إيرانية.. إسرائيل تحذر استهداف مواطنيها في الإمارات والبحرين

تمارين الإطالة العلوية لتنشيط الدورة الدموية وتقليل الإصابات.. فيديو

ردا على منتقديه.. إكرامي: شريف حارس عملاق والأفضل بكأس العالم في الإمارات.. فيديو

مشروبات صحية لمرضى الضغط المرتفع .. تعرف عليها

شاهد ... سيد رجب بصحبة ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

Advertisements

فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

لجمهور الزمالك.. مرتضى منصور: النزول لمظاهرات لن يفيدنا ونريد أن يسمعنا فخامة الرئيس

قبلي وبحري .. السكة الحديد تعلن عددا من التعديلات في خطوط سير القطارات

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

انتو كبرتوا الموضوع أوي .. القصة الكاملة لفيديو سماح بنت شهاب .. فيديو

كان رئيسا لدولة أوروبية .. وفاة عشيق الأميرة ديانا متأثرا بفيروس كورونا

بخيل و قاتل .. أب يطلق النيران على أبنائه وطليقته بعد مطالبته بالنفقة .. صور

حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما

بعد فضحه الفتاة أمام أهلها .. الأمن يفحص فيديو سماح بنت الحاج شهاب لضبط مصوره

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

ماذا قال الطبيب ضحية مذبحة السيفا قبل وفاته .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. ماذا يخبئ علم الأبراج لك

مرصعة بالألماس.. سعر خيالي لـ ساعة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد