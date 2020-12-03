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رياضة

وزير الرياضة يزور نادي الزمالك.. ما السبب؟

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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ملك موسي
وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادي الزمالك مساء اليوم؛ لزيارة القلعة البيضاء.

وعقد وزير الرياضة، جلسة مع اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد بكري.

وحرص وزير الرياضة على القيام بجولة تفقدية في النادي قبل الاجتماع باللجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي تضم كلا من أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
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