وزير الرياضة يزور نادي الزمالك.. ما السبب؟





وحرص وزير الرياضة على القيام بجولة تفقدية في النادي قبل الاجتماع باللجنة المؤقتة لإدارة النادي.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي تضم كلا من أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وعقد وزير الرياضة، جلسة مع اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد بكري.