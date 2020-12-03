تارا عماد تتألق في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

نشرت الفنانة تارا عماد صور جديدة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت تارا بفستان طويل باللون الأبيض الممزوج بتطريز باللون الذهبي، وجاءت اطلالاتها أنيقة وأكملت هذا التألق بميك اب يبرز جمالها، وتسريحة شعر ويفي مسترسل على أحد كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا حول اطلالتها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

- بحبك اووي اوووي يا اجمل تارا في الدنيا كلها

- انتي قمر والله يا تارا نورتي المهرجان 😍❤️

- قمر وجميلة بنحبك

افتتحت في السابعة من مساء أمس الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

وتعد تارا عماد فنانة مصرية وعارضة أزياء، ولدت عام 1993، فازت بلقب ملكة جمال افريقيا.

وكانت قد كشفت الفنانة تارا عماد عن كواليس رجوع مسرحية علاء الدين في ظل وجود الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وتواجد الجمهور بنسبة ٢٥٪ فقط.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).

ويذكر أن تارا عماد تعاقدت على الانضمام لفريق عمل " الست امينه " وتدور احداث المسلسل فى قالب اجتماعي لمناقشة عدة قضايا من خلال 45 حلقة، وتم التعاقد مع الفنان خالد زكي ليقوم بدور البطولة في العمل.

المسلسل بطولة ماجدة زكي ، وجار التعاقد مع باقي النجوم المشاركين فى العمل ، إخراج مجدي أبو عميرة"، وتأليف محمد الحناوى ، إنتاج شركة "سينرجى.