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رياضة

سمير عثمان: إنشاء مستشفى وحساب بنكى مطالب مشروعة للحكام.. فيديو

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:37 م
سمير عثمان رئيس لجنة
سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق
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يسرى غازى

أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق مشروعية المطالب الخاصة بقضاة الملاعب، مشيرا إلى أنها تحقق سقفا عادلا لطموحهم فى الأيام المقبلة.

 

وقال سمير عثمان خلال ندوة صدى البلد: أزمة البدلات تم حلها فى عهد اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فى ظل التنسيق المتكامل مع لجنة الحكام الحالية برئاسة وجيه أحمد.

 

وتابع: على مدار شهر كامل تقلدت خلالها رئاسة لجنة الحكام وضعت تصورا كنت بصدد تقديمه إلى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية من أجل دراسته تمهيدا لاعتماده خلال الفترة القادمة من أجل صالح قضاة الملاعب بمختلف الدرجات.

 

وأضاف: تضمن التصور فتح حساب بنكى لكل حكم بمختلف الدرجات يحصل من خلاله على مستحقاته المالية فى كل 4 مباريات يشارك فى إدارتها فى مختلف المسابقات المحلية عن طريق فيزا كارد لاسيما وأنه من الصعب أن يحصل أى حكم على مستحقاته المتأخرة مع نهاية كل موسم كروي فى ظل الالتزامات المالية والأعباء الحياتية.


واستطرد: يتعين على المنظومة الرياضية الاهتمام بقضاة الملاعب باعتبارهم أهم حلقة فى الأوساط الرياضية، من خلال عمل تأمين شامل للحكام يواجه من خلاله الإصابة أو التخفيف من الأعباء التى تواجه أسرة الحكم فى حالة الوفاة.


وأردف: فى السابق تعرض 3 حكام إلى حادث سيارة أليم ووافتهم المنية، عقب إنتهاؤهم من إدارة إحدى المباريات فى دورى المظاليم فى الفيوم وللأمانة كان الإعلامى أحمد شوبير أول من تحرك لمساندتهم حتى قبل أن يتخذ اتحاد الكرة أية خطوات للوقوف إلى جوارهم وذلك يحسب له.

 

وطالب سمير عثمان المسؤولين عن الشأن الرياضي بضرورة الاهتمام بالمراقبين بداعى أنه ملف أساسي وذلك من الناحية الطبية وضرور إنشاء مستشفى خاص بالحكام.

 

وأشار إلى أن مستشفى الطب الرياضي الكائن فى شارع يوسف عباس قبل نادي الزهور تتواجد بها أجهزة طبية حتى الآن مغطاة بالبلاستيك وبها جميع التخصصات لكن لا يوجد بها إجراء عمليات جراحية وهى عيادات على أحدث مستوى، مشددا على ضرورة الوقوف بجانب الحكام الصغار من الدرجة الثالثة وغيرها نظرا لقلة الموارد المالية المخصصة إليهم.

 

وعن أداء ومستوى الحكم الدولي إبراهيم نورالدين قال سمير عثمان: ابراهيم نورالدين حظه سئ فهو عندما يجيد فى مباراة، يصدر من مساعده أو حكم الفيديو خطأ ويتم تصدير أزمة فى اللقاء.

 

ولفت إلى أن القائمة الدولية للحكام بالترتيب يجب أن تكون بشأنها معايير وشروط خاصة بها وإعلانها إلى وسائل الإعلام تكون قائمة على اللياقة البدنية وتقرير المباريات من أجل إنهاء أية أزمات تنشب من ورائها كل عام. 

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