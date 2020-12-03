بسبب اختبار مصيري .. نصف مليون طالب يواجهون خطر كورونا في كوريا الجنوبية

خضع نصف مليون طالب بكوريا الجنوبية لامتحان القبول بالكلية الوطنية، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحديث عن موجة ثالثة للوباء.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد هذا الامتحان، من الامتحانات المهمة في البلاد، والذي يحدد مستقبل الطلاب، لدرجة أنه في الأعوام الماضية، كانت تتخذ الدولة تدابير مغايرة للأوقات العادية لدعم الطلاب، فيتم تغيير ساعات العمل لإخلاء الطرق لتجنب زحام المرور ويتم إعادة جدولة الرحلات الجوية لمنع أصوات محركات الطائرات من أي تعثر في اختبار استماع اللغة الإنجليزية.





لكن هذا العام، كانت هناك حاجة إلى مزيد من التخطيط مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث حاولت السلطات بكوريا الجنوبية إجراء الاختبارات مع الحفاظ على الطلاب بمأمن من الوباء، وذلك من خلال فحص درجة حراراتهم قبل دخول أماكن الاختبار، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة الامتحان.





وحسب الصحيفة الأمريكية، تم اتخاذ تدابير أيضا حتى لـ 3775 طالبًا الذين يخضعون للحجر الصحي، وللطلاب الـ 35 الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم خضوعهم للامتحان اعتبارًا من الثلاثاء المقبل من داخل المستشفى الذين يعالجون به.





ويساعد هذا الاختبار على تحديد ما إذا كان الطلاب سينتقلون إلى أي الكليات شهرة وما هو المسار الوظيفي الذي يمكنهم اتخاذه.





وقال وزير التعليم يو إيون هاي لشبكة CNN قبل الاختبار: "يفهم كل مواطن الامتحان على أنه حدث وطني كبير".





وبرغم أن كوريا الجنوبية كانت ناجحة نسبيًا في السيطرة على تفشي كورونا، حيث سجلت أكثر من 35000 حالة إصابة و 529 حالة وفاة، إلا أن مع استعداد الطلاب لأكبر اختبار مصيري يتعرض له طلاب الثانوية، تعرضت البلاد لموجة ثالثة من الوباء، لا سيما في العاصمة سول، حيث يعيش نصف سكان البلاد.