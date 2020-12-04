نائب: الأجور ارتفعت 13% فى 2020 .. والرئيس يركز على المواطن الفقير





قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة حققت قفزة عالية في الوصول لأعلي مؤشرات النمو الاقتصادي والاقتراب من تحقيق خطتها الشاملة في التنمية لرؤية مصر 2030، فنحن نرفع القبعة للقيادة السياسية الحكيمة التي تمكنت من تخطي الظروف العصيبة وادارت ازمة كورونا باحترافية كبيرة.





وأشار" السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلي أن إنخفاض معدل الفقر كان أول أهداف الحكومة بخطتها حيث حظي المواطن الفقير بكونه محض اهتمام وتركيز من جانب الرئيس السيسي نظرا لوعيه و إدراكه بالمشكلات الفعلية التي تواجه الشعب المصري وهي الارتقاء بجودة الحياة والخروج عن خط الفقر وهذا ما كرثت الحكومة جهدها لتحقيقه.





كما أضاف عضو مجلس النواب، أن العام الحالي شهد إرتفاعا ملحوظا في زبادة الأجور بلغ الـ 13 % مقارنة بالأعوام الماضية وهذا بالتزامن مع إنخفاض معدلات التضخم بما كانت بمثابة تعويضا ودعما من الدولة للمواطنين وذلك لتحملهم كم التحديات والأزمات التي مرت علينا.





وتابع النائب حديثه،قائلا: الدولة انجزت في 7 سنوات ما حدث من خسارة وفساد دام لأكثر من 20 سنة، حيث سابقت الزمن وانتصرت علي المخططات الخارجية الخبيثة التي من هدفها سقوط الدولة المصرية ككل وليس كاقتصاد فقط.





جاء ذلك بعد أن قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الجهاز حرص علي تحقيق افضل النتائج للبحث الدخل والاستهلاك والتي تؤثر سلبا علي مؤشرات الفقر، لافتا إلى أن هذا البحث من المسوح الإجرائية التي يجريها معظم دول العالم بما له تأثير على الحياة الاقتصادية حيث توفر قاعدة بيانات من خلال تقدير حجم الإنفاق العائلي وتقدير مستويات المعيشة للأفراد.





وأضاف بركات في مؤتمر صحفي أمس ، أن البحث ينفذ كل سنتين على ٢٦ ألف أسرة مصرية ويتم زيادة هذه الأسر حوالي ٨ مرات، مشيرا إلى أنه تم استخدام الوسائل التكنولوجيه نظرا لجائحة كورونا.





وتابع بركات: سوف نستعرض منهجية البحث من خلال مؤشرات الإنفاق حيث ارتفع متوسط إنفاق الأسرة ٦١ ألف جنيه، إضافة إلى استمرار الدعم الحكومي بقيمة ١٤٢٠ جنيها ومازالت الحكومة تغطي ٨٤ % من الأسر.





وأشار إلى أن تراجع نسب الفقر في معظم مناطق الجمهورية في الوجه البحري بنسبة ٢٢%.