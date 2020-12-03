محافظ البحيرة ينعى كمال راشد وكيل وزارة التموين

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باسمة وباسم شعب البحيرة وأجهزتها التنفيذية بخالص التعازي والمواساه لأسرة المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، الذى وافته المنيه، اليوم الخميس، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ البحيرة، أن المهندس كمال راشد أدى عمله بتفانى وحب واخلاص لوطنه حتى اللحظات الأخيرة بامانه وصدق ، ويتمتع بحب واحترام جميع من يعرفه من اقرانه فى العمل.

ويتقدم المحافظ لأسرة الفقيد وذويه بخالص العزاء داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.



وكانت محافظة البحيرة شهدت ، منذ قليل، حالة وفاة جديدة من قيادات البحيرة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى دمنهور العام.

ونعي العاملون بمديرية التموين بالبحيرة، خلال صفحاتهم الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن شهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيت ماجدة محمود الشريف، مديرة الشئون المالية والإدارية بالتأمين الصحي بالبحيرة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونعي العاملون في التأمين الصحي، عبر صفحتة الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مديرة الشئون المالية والإدارية بالتأمين الصحي بالبحيرة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

كما شهدت محافظة البحيرة، الثلاثاء الماضي ، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي أحمد فؤاد داود مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي الأزهري بمركز دمنهور متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء حجزه بالعناية المركزة بالحجر الصحى بمستشفى كفر الدوار العام.

ونعت الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مدير معهد زهرة القبلية الابتدائي، نصه الآتي :" بخالص العزاء لأسرة الشهيد الشيخ أحمد فؤاد، شيخ معهد زهرة القبلية الابتدائي، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".

جدير بالذكر شهد أيضا مركز الدلنجات ، الثلاثاء الماضي، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأحد قيادات المحليات بالمحافظة، حيث توفي المحاسب رجب قنديل نائب رئيس مدينة الدلنجات، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أحد أقارب نائب رئيس الوحدة المحلية، انه شعر بأعراض نزلات البرد وضيق في التنفس، على الفور تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أكدت صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم حجزه في مستشفى صدر دمنهور.

وأشار إلى أنه كان يعاني من أمراض مزمنة حادة، أدت إلى تدهور الحالة الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن نسبة الأكسجين انخفضت من الجسم وتلقي انفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بالمستشفى.

ونعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، نائب رئيس المركز، عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصه الآتي: "كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.. تنعي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس المدينة وجميع العاملين بمجلس المدينة والقرى التابعة، ببالغ الحزن والأسى في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المحاسب رجب قنديل، نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات، سائلين العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضه من رياض الجنة، وأن يحرم جسده الطاهر على النار وجميع موتى المسلمين".

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