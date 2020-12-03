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برلمان

برلماني: زيادة إصابات كورونا بسبب العوامل الجوية وعدم اتباع إرشادات الصحة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن القفزة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب العوامل الجوية وعدم اتباع إرشادات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن هناك عدم مبالاة من بعض المواطنين فى التصدى لفيروس كورونا.

وأشار حافظ لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدم وعى من بعض المواطنين بالتواجد فى أماكن مكتظة دون ارتداء الكمامة ودون غسل اليدين بالمياه والصابون، مؤكدا أن كورونا أصبح ليس ببعيد عن أسرنا، وبالتالى لا بد أن من اتخاذ التدابير اللازمة.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة وجود تعاون بين الإعلام والأزهر والكنيسة فى نشر الوعى بين المواطنين لإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المميت.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج  133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 421 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  28 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 116724 حالات من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
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