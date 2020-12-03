الداخلية تواصل حملاتها للكشف على سائقى اتوبيسات المدارس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى أتوبيسات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح طلبة المدارس.
واصلت جهود اللجان المشكلة بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص للسائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور كما واصلت اللجان عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطى المواد المخدرة.
وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الإسكندرية - الجيزة – البحيرة – الفيوم – دمياط – الغربية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – بنى سويف – سوهاج – المنوفية – بورسعيد ) بإستهداف عدد (39) مدرسة بإجمالى فحص عدد (404 حالة) تبين عدم وجود حالات إيجابية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال المكافحة الفاعلة لمجابهة تعاطى المواد المخدرة.
وعلى جانب اخر نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مطبعة بالجيزة لقيامها بإنتاج وتصنيع العبوات البلاستيكية والأغلفة المغشوشة والمقلدة غير المطابقة للمواصفات القياسية والخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة فـى مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية.
أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصان مُحددان) بإدارة وتشغيل مطبعة متطورة بدون ترخيص ، كائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر يتم خلالها إنتاج وتصنيع العبوات البلاستيكية والأغلفة المغشوشة والمقلدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية مستخدمين فـى ذلك خامات رديئة ومواد كيماوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة ، ومن خلال أكلاشيهات وأختام مزورة يتم طباعة وتقليد الأختام وتزوير العلامات التجارية الخاصة بكبرى الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية ووضعها على تلك العبوات البلاستيكية خلافًا للحقيقة ، وطرحها بالأسواق وبيعها للعملاء لتعبئتها بمنتجات الأسمدة والأعلاف خالية من أية مستندات تفيد شرعية حيازتها أو مصدرها .
كما أشارت التحريات أن سالفى الذكر يمارسان نشاطهما فـى سرية شديدة وعدم سماحهما لعملائهما بالتردد على المطبعة أو مجرد معرفة مكانها وأنهما فـى سبيل ترويج بضاعتهما قد حددا أحد المناطق العامة بعيدًا عن مكان المطبعة ، والتنسيق هاتفيًا مع العملاء وتحديد ميعاد التقابل بمحطة الوزن بالمنطقة الصناعية بمدنية أكتوبر ومن خلال أحد السائقين العاملين لديهم يتم إصطحاب سيارة العميل والتوجه للمطبعة لتحميل البضائع المتفق عليها والعودة لمكان التقابل دون توجه العميل للمطبعة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبط مالكيها ( فنى طباعة ، حاصل على دبلوم تجارة - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة .. كما أمكن ضبط عاملان بالمطبعة ) وبتفتيش المطبعة أمكن ضبط خط إنتاج متكامل لطباعة العبوات والأجولة الخاصة بكبرى الشركات الوطنية العاملة فـى مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية و كميات كبيرة من العبوات والأجولة البلاستيكية المعدة للطباعة و كميات كبيرة من العبوات والأجولة كاملة الطباعة معدة للتوزيع و كمية كبير من الإسطمبات والأكلاشيهات المستخدمة فـى الطباعة و كمية من الأحبار مختلفة الألوان .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم المتعلقة بكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى المغشوشة والمقلدة التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر من خلال مصانع غير مرخصة وغير معتمدة من الجهات المعنية ومن شأنها الإضرار بجودة وسلامة تلك المنتجات الأمر الذى يؤثر بالسلب على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، فضلًا عن تلك الأضرار الإقتصادية التى تتكبدها الدولة جراء هذه المنتجات المغشوشة.