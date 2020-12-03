مصطفى بكري: وزير النقل مبيعرفش ينام.. فيديو

المهندس كامل الوزير، وزير النقل، و حازم عمر نائب محافظ قنا ، الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج وتطوير المرحلة الأولي من طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي. أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بمتابعة





وقال بكري: "هذا نموذج لو زير ميعرفش بيته وميعرفش ينام وكل يوم فى محافظة وكل يوم فى مكان.. و تلك النماذج تعطينا أملا ".





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن محافظ قنا خصص وقته كله للمواطنين وبعد ذلك يبدأ عمله، ومحافظ البحيرة أيضا يقوم بذلك.





وتابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، و حازم عمر، نائب محافظ قنا، الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج وتطوير المرحلة الأولي من طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي.





جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية و الشركات المنفذة لمشروع ازدواج الطريق.





تفقد وزير النقل ونائب المحافظ، أعمال تدوير الأسفلت باستخدام معدات التدوير الحديثة والتي تساهم في تقليل تكلفة الصيانة بنسبة 30% عن الطرق التقليدية، بالإضافة إلي إعادة استخدام كافة مواد الرصف القديم والحفاظ علي الثروة المحجرية وإنشاء طبقة تمنع الشروخ الانعكاسية بالطريق.





يأتي تطوير المرحلة الأولي بطول حوالي 36 كم وعرض ١١.٥ متر ضمن مشروع تطوير طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 72 كم والتي سوف تشهد أعمال إنشاء ازدواج جديد، بالإضافة إلي تطوير الطريق القائم باستخدام معدات تدوير الإسفلت و بلغت التكلفة المالية للمرحلة الأولي حوالي 290 مليون جنيه.





جدير بالذكر أن مشروع ازدواج طريق قنا- الأقصر الصحراوي الشرقي، من المشروعات الهامة التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة والذي يساهم بشكل فعال في تسهيل الحركة المرورية بشكل آمن وتنشيط حركة السياحة والاستثمار، حيث يمر الطريق بمنطقتي قفط الصناعية والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى أهمية الازدواج في ربط الطريق بمحور الشهيد الرائد باسم فكري.





كما تفقد وزير النقل، محور الشهيد باسم فكري الرابط بين مدينتي قوص ونقاده و يبلغ طـوله 19 كم و عرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل على 30 عملا صناعيا" 15 كوبرى 15 نفق" منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من" الطريق الصحراوي الشرقي- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة /أسوان- الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوي الغربي" لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والـترع والمصارف.





جدير بالذكر أن محور الشهيد باسم فكري، سوف يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة كما يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر مما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل.



